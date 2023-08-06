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المرأة

حورية فرغلي تنضم للجنة تحكيم مسابقة "ملكة جمال مصر"

Lebanon 24
06-08-2023 | 02:27
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انضمت الفنانة حورية فرغلي إلى لجنة تحكيم "ملكة جمال مصر 2023" للحفل النهائي المقرر عقده يوم 2 من أيلول المقبل، وتنافست منذ أيام قليلة متسابقات مسابقتي: "ملكة جمال مصر بنت مصر"، و"ملكة جمال المراهقات" في حفل اختبار المواهب، الذي أُقيم بأحد فنادق القاهرة.
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وتكونت لجنة التحكيم من الدكتورة آمال رزق رئيسة المسابقة، وملكة جمال مصر لعام 2022 هاجر مختار، والفنان أحمد عبد الله، والإعلامية ياسمين الخطيب، والفنانة إيناس علي، والفنان محمد سراج، ومصممي الأزياء أحمد ومحمد حشاد.

ومن أبرز ما يميز مسابقة بنت مصر هذا العام أنها تتضمن 4 متسابقات متزوجات وأخرى محجبة، من بين 29 متسابقة.

يُذكر أن الفنانة حورية فرغلي تُوجت عام 2002 بلقب ملكة جمال مصر، ولكنها تنازلت عن اللقب لاحقاً.
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