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فنون ومشاهير

فنانة معروفة جدّاً خضعت للعديد من عمليّات التجميل... كم أنفقت عليها؟

Lebanon 24
06-08-2023 | 06:42
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كشفت الفنانة حورية فرغلي عن عدد العمليات الجراحية التي خضعت لها على مدار السنوات الماضية، مشيرة إلى أنها خضعت لحوالي 27 عملية في منطقة الأنف فقط.

وقالت حورية: "خضعت لإجراء 27 عملية فقط في منطقة الأنف، وسافرت عدة بلدان، آخرها سفري للولايات المتحدة الأميركية، وأجريت بها أربع عمليات، واستغرقت كل عملية من الأربع ما يقرب من 12 ساعة، ليكون إجمالي العمليات التي خضعت لها نحو 32 عملية جراحية بخلاف العمليات التي أجريتها في الصِغَر ولا أتذكرها".
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وأضافت: "لم يعد هناك غضاريف في جسدي؛ حيث تم استئصالها جميعا من أجل وضعها في منطقة الأنف، بما فيها منطقة الصدر، مضيفة: رأيت العذاب وقلت يمكن ربنا زعلان مني في حاجة وإنا مش عارفه إيه هي؛ لأن الألم كان فظيع".

وأردفت: "أنفقت كل أموالي في تلك العمليات، ما يقرب من 12 مليون جنيه، وآخر عملية التي استأصلت بها الورم والرحم تكلفت أربعة ملايين دولار"، مشيرةً إلى أنها تلقت دعماً مادياً من والديها. (لها)

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