31
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
32
o
صيدا
31
o
جونية
33
o
النبطية
31
o
زحلة
34
o
بعلبك
32
o
بشري
31
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
فنانة معروفة جدّاً خضعت للعديد من عمليّات التجميل... كم أنفقت عليها؟
Lebanon 24
06-08-2023
|
06:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت الفنانة حورية فرغلي عن عدد العمليات الجراحية التي خضعت لها على مدار السنوات الماضية، مشيرة إلى أنها خضعت لحوالي 27 عملية في منطقة الأنف فقط.
وقالت حورية: "خضعت لإجراء 27 عملية فقط في منطقة الأنف، وسافرت عدة بلدان، آخرها سفري للولايات المتحدة الأميركية، وأجريت بها أربع عمليات، واستغرقت كل عملية من الأربع ما يقرب من 12 ساعة، ليكون إجمالي العمليات التي خضعت لها نحو 32 عملية جراحية بخلاف العمليات التي أجريتها في الصِغَر ولا أتذكرها".
Advertisement
وأضافت: "لم يعد هناك غضاريف في جسدي؛ حيث تم استئصالها جميعا من أجل وضعها في منطقة الأنف، بما فيها منطقة الصدر، مضيفة: رأيت العذاب وقلت يمكن ربنا زعلان مني في حاجة وإنا مش عارفه إيه هي؛ لأن الألم كان فظيع".
وأردفت: "أنفقت كل أموالي في تلك العمليات، ما يقرب من 12 مليون جنيه، وآخر عملية التي استأصلت بها الورم والرحم تكلفت أربعة ملايين دولار"، مشيرةً إلى أنها تلقت دعماً مادياً من والديها. (لها)
فنون ومشاهير
المرأة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
جريمة مروّعة تهزّ منطقة الدورة.. جثة لأحد المواطنين في مكانٍ غير متوقع!
Lebanon 24
جريمة مروّعة تهزّ منطقة الدورة.. جثة لأحد المواطنين في مكانٍ غير متوقع!
16:33 | 2023-08-05
05/08/2023 04:33:38
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة مفاجئة تنتشر في صيدا.. هذا ما جاءَ فيها
Lebanon 24
رسالة مفاجئة تنتشر في صيدا.. هذا ما جاءَ فيها
14:39 | 2023-08-05
05/08/2023 02:39:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما فُقدت قبل 3 أيّام... العثور على مريم جثة على أوتوستراد خلدة
Lebanon 24
بعدما فُقدت قبل 3 أيّام... العثور على مريم جثة على أوتوستراد خلدة
07:14 | 2023-08-06
06/08/2023 07:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
إكتشفوا مرتبة "الباسبور اللبناني" عربياً.. هذه أضعف 10 جوازات سفر في الـ2023
Lebanon 24
إكتشفوا مرتبة "الباسبور اللبناني" عربياً.. هذه أضعف 10 جوازات سفر في الـ2023
14:00 | 2023-08-05
05/08/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله سيُهاجم إسرائيل".. تفاصيل عن لبنان تكشفها تقارير جديدة
Lebanon 24
"حزب الله سيُهاجم إسرائيل".. تفاصيل عن لبنان تكشفها تقارير جديدة
12:00 | 2023-08-05
05/08/2023 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
08:26 | 2023-08-06
طرد عارضة أزياء إسرائيليّة شهيرة من أحد الفنادق في دولة عربيّة
02:27 | 2023-08-06
حورية فرغلي تنضم للجنة تحكيم مسابقة "ملكة جمال مصر"
00:20 | 2023-08-06
منة شلبي متحمسة للمشاركة في أحد الأفلام لهذا السبب!
23:00 | 2023-08-05
هل من فوائد إضافية لترك القناع على الشعر طوال الليل؟
16:00 | 2023-08-05
بشرى للسيدات.. "حبة سحرية" لعلاج اكتئاب ما بعد الولادة
12:41 | 2023-08-05
هل تذكرون بطلة مسلسل "نور"؟ اليكم هذا الخبر عنها
فيديو
رئيس فنزويلا يتهم ترامب بمحاولة اغتياله في الـ 2018.. هذا ما كشفه (فيديو)
Lebanon 24
رئيس فنزويلا يتهم ترامب بمحاولة اغتياله في الـ 2018.. هذا ما كشفه (فيديو)
01:59 | 2023-08-05
06/08/2023 17:05:47
Lebanon 24
Lebanon 24
شابان اقتحما المسرح.. شاهدوا ماذا حصل مع نانسي عجرم في كازينو لبنان (فيديو)
Lebanon 24
شابان اقتحما المسرح.. شاهدوا ماذا حصل مع نانسي عجرم في كازينو لبنان (فيديو)
00:22 | 2023-08-05
06/08/2023 17:05:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مُجدداً بطلة مسلسل "كريستال" باميلا الكيك تُثير الجدل بتصريحات نارية.. هذا ما قالته عن الزواج (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً بطلة مسلسل "كريستال" باميلا الكيك تُثير الجدل بتصريحات نارية.. هذا ما قالته عن الزواج (فيديو)
03:04 | 2023-08-02
06/08/2023 17:05:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24