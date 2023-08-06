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المرأة

حيلة بسيطة لتثبيت المكياج في فصل الصيف

Lebanon 24
06-08-2023 | 16:05
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يمثل التعرق خلال فصل الصيف عدواً لدوداً للمكياج، حيث يسيل المكياج ويتسبب في تلطيخ الوجه، ما يفسد جمال المرأة.

ولتجنب ذلك، أوصى فنان التجميل الألماني باتريك مالدينغر باستعمال مستحضرات المكياج، التي تتمتع بمقاومة الماء، حيث تمتاز هذه المستحضرات بقدرتها على الصمود أمام درجات الحرارة العالية ورطوبة الهواء العالية والعرق.
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طبقة برايمر
كما أوصى مالدينغر بتطبيق مستحضر "البرايمر" قبل وضع المكياج، حيث إنه يشكل طبقة أساس متينة تساعد المكياج على الصمود أمام العرق.
وفي الخطوة الأخيرة، ينبغي بعد وضع المكياج النهائي استعمال بخاخ التثبيت، والذي يمنح المكياج مزيداً من الثبات والصمود.

وفي نهاية اليوم، ينبغي إزالة المكياج المقاوم للماء بواسطة مستحضر تنظيف ذي أساس زيتي، حيث يمكنه إزالة بقايا المكياج والأوساخ بشكل فعال.
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