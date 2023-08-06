ابراج تغار بسهولة.. هل انت من بينها؟

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يُعاني الجميع من مشاعر الغيرة في مرحلة ما من الحياة. هذا شعور شائع جداً ناتج عن الحب والتملك. وأحياناً كثيرة تُصبح مشاعر الغيرة مشكلة إذا أثّرت على سلوكك ومشاعرك تجاه العلاقة ككل.برج السرطانقد لا يظهر مولود برج السرطان غيرته، ولكن يمكن أن يشعر بالغيرة بسهولة. إنه يبحث عن الأمان في العلاقات وعندما لا يكون هناك ما يكفي، فإنه يشعر بعدم الأمان بدرجة كبيرة. وذلك عندما يبدأ في الشعور بالغيرة. يسعى جاهداً لتتأكد أنَّه ضمن أولويات شريكه. إنه حساس للغاية ويواجه صعوبة في الانفتاح على الناس. إنه بحاجة إلى الكثير من التأكيد بشأن كونه محب في العلاقة.برج الأسديُعتبر مولود برج الأسد مخلص ومتحمس جداً لشريكه. لا يمكنه تحمل رؤية شريكه يختلط بالآخرين، وبالتالي يشعر بالغيرة بسهولة إذا حاول شخص آخر سرقة انتباه شريكه. ويزداد الأمر سوءًا إذا انتهى الأمر بشريكه إلى مدح الآخرين أو مدحهم، حتى لو لم يتم الإشارة إلى ذلك بطريقة عاطفية.برج العذراءمن المعروف أنّ مولود برج العذراء أكثر علامات الأبراج أهمية في دائرة الأبراج بأكملها. لا يمكن أن ينتقد نفسه بشكل مفرط فحسب، بل ينتقد شريكه أيضاً. والإشارة إلى أخطاء شريكه هي علامة واضحة على أنه يشعر بالغيرة والانزعاج. سيحاول التفكير في المواقف التي توحي بالخيانة الزوجية ويغضب بشكل غير معقول من شريكه.برج العقربيُعتبر مولود برج العقرب غيور للغاية ومتملك. لديه مشكلات ثقة ضخمة ويجد صعوبة بالغة في التخلي عن سلوكه المسيطر. على الرغم من أنه في بداية العلاقة يمنح الشريك كل الحرية في التصرّف، الا انه في وقت ما يبدأ في تقييده، بشكل خارج عن سيطرته لحبه الشديد للتملّك. قد يتسبب هذا في إحباط شريكه لأنه يصبح مسيطر عاطفياً عند الغيرة. السبيل الوحيد للخروج من هذا هو إظهار العقرب التفاني الكامل والحب.برج الحوتمولود برج الحوت مرتبط جداً بمشاعره ولذا فهو يميل إلى الشعور بكل عاطفة بعمق. كما هو الحال بالنسبة للغيرة، فإنه يصبح عادي للغاية وبلا تعبير إذا شعر أنّ الغيرة تحوم في ذهنه. مشكلته عدم القدرة على السيطرة على نفسه؛ حيث تحكمه عواطفه. ولهذا السبب ينتابه نوبات عنيفة من الغيرة. بالنسبة له، يعد التواصل مهماً جداً في العلاقة، وإذا تلاشى ذلك ببطء، فلا بد أن يشعر بالغيرة. ومن أكثر الأمور التي تثير غيرته عندما لا يُلغي شريكه خططه ومشاريعه لقضاء الوقت معه.