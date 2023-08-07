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المرأة
ظهرت داخل حوض السباحة.. أنابيلا هلال تستمتع بأيام الصيف (صور)
Lebanon 24
07-08-2023
|
03:59
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نشرت المذيعة ومقدمة البرامج انابيلا هلال صورا عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.
وظهرت أنابيلا داخل حوض السباحة وهي تستمتع بوقتها.
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يُذكر ان أنابيلا قدمت مؤخرا برنامج "انت مين" على شاشة الـ mtv.
المصدر: "رصد" لبنان 24
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