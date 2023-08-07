ظهرت داخل حوض السباحة.. أنابيلا هلال تستمتع بأيام الصيف (صور)

نشرت المذيعة ومقدمة البرامج انابيلا هلال صورا عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.



وظهرت أنابيلا داخل حوض السباحة وهي تستمتع بوقتها.

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يُذكر ان أنابيلا قدمت مؤخرا برنامج "انت مين" على شاشة الـ mtv.



