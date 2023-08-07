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المرأة
براد بيت وأنجلينا جولي يتجهان إلى أطول فترة طلاق في هوليوود
Lebanon 24
07-08-2023
|
08:00
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يبدو أن النجمة أنجلينا جولي، وزوجها السابق النجم براد بيت، يتجهان ليكونا صاحبَيْ "أطول فترة طلاقٍ في هوليوود"، إذ لاتزال قضايا الانفصال والحضانة قائمةً بينهما، منذ عام 2016، في حين أن جولي ربما تمدُّ الأمر أربع سنوات أخرى.
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وفي التفاصيل التي نقلتها صحيفة "ماركا"، الإسبانية، فإن جولي التي أعلنت انفصالها عن بيت عام 2016، بعد مشادةٍ حصلت بينهما على متن طائرة، لا ترغب في التسوية مع براد في وقتٍ قريب، وأن إجراءات الانفصال الجارية ربما تستمر لمزيد من الوقت.
ونقلت الصحيفة، على لسان إحدى صديقات بيت، أن جولي تحاول سحب هذا الطلاق حتى يبلغ توأمها 18 عاماً، أي لأربع سنوات أخرى، حيث إنهما الآن بعمر 14 عاماً.
ومن المعروف أن جولي وبيت يتشاركان ستة أطفال معاً، هم: مادوكس 21 عاماً، باكس 19 عاماً، زهرة 18 عاماً، شيلوه 17 سنة، والتوأم نوكس وفيفيان 14 عاماً.
ووفقاً للعديد من التقارير، فإن بيت أنفق قرابة الـ14 مليون دولار على الانفصال، بما في ذلك قرض بقيمة 8 ملايين دولار من أجل أن يسمح لجولي بتولي ملكية منزلٍ في لوس فيليز، كاليفورنيا، مكونٍ من 6 غرف نوم، و10 حمامات، وتبلغ قيمته 24.5 مليون دولار. (زهرة الخليج)
المصدر: زهرة
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