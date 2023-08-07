أخطاء عند العناية بالشعر.. تفاديها منعاً لتساقطه

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بالنسبة لأولئك اللواتي يرغبن في تعزيز قوة شعرهن، اليكن هذه النصائح الأساسية، تجب مراعاتها عند شراء الشامبو، ومنتجات الشعر الأخرى.استخدام شامبو "مكثف":في حال كنتِ تعانين ترقق الشعر، فسيكون من المفهوم أن يكون اختيار منتج يضيف "السماكة" لشعركِ بطريقة معقولة، إلا أن مصففي الشعر لا ينصحون بهذا الأمر، حيث إن استخدام هذا الشامبو على المدى الطويل قد يسد مسام فروة رأسك، ويتداخل مع إمداد البشرة بالأكسجين، ونتيجةً لذلك قد يحدث الالتهاب، ما يؤدي إلى تساقط الشعر بسبب الضرر الذي يلحق بجلدك.وبدلاً من ذلك، استخدمي منتجات الشامبو التي تحتوي على نسبة منخفضة من الزيوت، التي لا تسبب انسداد المسام، مثل الشامبو المكثف.ومن المهم أن تحذري من اختيار المكثفات التي تحتوي على كلوريد الصوديوم والبولي إيثيلين جلايكول، حيث إنها مهيجة للغاية لفروة الرأس، وتجرد الشعر من رطوبته، ما يجعله جافاً وهشاً.وكذلك، احذري من المكثفات التي تحتوي على العطور، مثل: ثنائي إيثانولامين، وثلاثي إيثانولامين، إذ إنها تدمر الكيراتين تماماً في شعرك، وتساهم في جفافه وتساقطه.نصائح أخرى للعناية بالشعر:ويقترح الخبراء أن على ذوات الشعر الخفيف أو الناعم أن يخترن المنتجات التي يوصي بها طبيب الأمراض الجلدية عادةً من أجل الحصول على نتائج أفضل، كما يقترحون اختيار الشامبو الخالي من الكبريتات؛ لأن هذه الأنواع متوفرة على نطاق واسع، وأقل تهيجًا وقسوة على فروة رأسك وشعرك.كما يمكن تقليل الضرر الذي يلحق بشعرك، عن طريق تقليل استخدام أدوات الحرارة والخدمات الكيميائية وحماية شعرك أثناء السباحة وارتداء قبعة أثناء التعرض للشمس لحماية فروة رأسك، وكذلك منح فروة رأسك فترة راحة بين الغسلات، ليتم إنتاج زيوتك الطبيعية لممارسة وظيفتها.وتجنبي أيضاً استخدام منتجات تصفيف الشعر مثل المواد الهلامية والشموع ومثبتات الشعر والشامبو الجاف بشكل منتظم، لأنها ستتراكم وتستقر على فروة رأسك وتسد بصيلات الشعر. (زهرة الخليج)