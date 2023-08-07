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المرأة
قبل السفر.. عليك وضع واقي الشمس على بشرتكِ لهذا السبب
Lebanon 24
07-08-2023
|
15:37
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ينصح أطباء الجلد باستخدام كريمات الوقاية من الشمس بمجرد الخروج من المنزل، لاسيما في الأيام التي يزداد فيها سطوع الشمس.
وأهمية تلك الكريمات تكمن في قدرتها على توفير الحماية اللازمة من الأشعة فوق البنفسجية، لذا ينصح بالمداومة على استخدامها بصورة يومية، سواء خرجت من المنزل أم لمْ تخرجي.
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كذلك، يوصي الخبراء بوضع كريم واق من الشمس على بشرتنا أثناء ركوب الطائرة، ويؤكدون أن البشرة تكون أكثر عرضة بشكل خاص لتلف الشمس، والشيخوخة المبكرة وكذلك السرطان في الارتفاعات العالية التي تكون فيها طبقة الأوزون أرق، وهو ما يجب الانتباه إليه.
وفي السياق، أكد جراح تجميل وترميم الوجه، دكتور جايمي ديروسا، المقيم في ماساتشوستس، ضرورة الاهتمام الشديد بالحماية من أشعة الشمس عند التواجد في الهواء.
واوضح أن الغلاف الجوي يساعد على تشتيت الأشعة فوق البنفسجية الضارة، لذا كلما كان الغلاف الجوي رقيقا، تضاءلت هذه الحماية، وكانت الأشعة فوق البنفسجية أكثر قوة.
هذا ويوصي أطباء الجلدية باستخدام كريم الوجه المزود بعامل حماية لا يقل عن SPF 30 لدى السفر، ويفضل أن يصطحب المسافرون نوع عبوة مناسبًا للسفر من أجل استخدامه مع المناطق التي تكون أكثر عرضة للأشعة فوق البنفسجية وهي الوجه، والأذنان، والرقبة، واليدان، وغير ذلك.
وكذلك يوصي الأطباء بارتداء ملابس واقية طويلة الأكمام وإغلاق أغطية النوافذ قدر المستطاع، مع الاهتمام أيضًا بضرورة استخدام كريم الوقاية من الشمس بشكل مسبق قبل الإقلاع.
وكذلك يوصي الأطباء بارتداء ملابس واقية طويلة الأكمام وإغلاق أغطية النوافذ قدر المستطاع، مع الاهتمام أيضًا بضرورة استخدام كريم الوقاية من الشمس بشكل مسبق قبل الإقلاع.
المصدر: فوشيا
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