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المرأة

بعد العلاج المكثف.. العارضة الشهيرة تكشف عن حالتها الصحية

Lebanon 24
07-08-2023 | 16:39
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أعلنت عارضة الأزياء بيلا حديد أنها أصبحت بحالة صحية جيدة، بعد علاج مكثف من مرض اضطراب المناعة الذاتية "لايم" الذي أصيبت به عام 2012.

وكتبت حديد ذلك في رسالة نشرتها عبر إنستغرام: "النسخة الصغيرة منّي التي عانت ستكون فخورة جدًا بالنسخة الكبيرة التي أصبحت عليها الآن، وذلك لأنني لم أستسلم".
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وأضافت: "أشكر أمي على الاحتفاظ بجميع سجلاتي الطبية، وعدم تركي أبداً، وحمايتي، ودعمي، ولكن الأهم من ذلك، على إيمانها بي طوال هذه المحن".

هذا وأكدت العارضة الشابة "أن العيش في هذه الحالة، التي تزداد سوءًا مع الوقت والعمل، أثر علي بطرق لا أستطيع حقًا أن أفسرها، فأن أكون حزينة ومريضة بوجود أكبر قدر من النعم والفرص والحب من حولي، كان أمرًا مربكًا للغاية، الشيء الوحيد الذي أود أن أعبر عنه للجميع هو أنني بخير وليس هناك داعٍ للقلق، أؤكد أنني لن أغير أي شيء في هذا العالم، فإذا كان علي أن أعيش كل هذا مرة أخرى، للوصول إلى هذه اللحظة التي أعيشها الآن معكم جميعًا، وأنا أتمتع بصحة جيدة أخيرًا، فإنني سأفعل ذلك مرة أخرى. فما مررت به جعلني الشخص الذي أنا عليه اليوم".

 
وقالت: "يعمل الكون بطرقٍ مؤلمة وجميلة في آنٍ واحد، ولكن علي أن أقول إنه إذا كنت تعاني، فإن الأمور ستتحسن وأعدك بهذا، فقط خذ خطوة للوراء، كن قويًا، وثق بمسارك، اسلك في طريقة، وستبدأ الغيوم في التلاشي".

 
وتابعت: "أنا ممتنة جدًا لجميع هذه الأيام الأكثر من 100 بالإضافة إلى المرض المزمن وعلاج تعدد بالإصابات بلايم، والمعاناة الخفية لما يقرب من 15 عامًا، كل ذلك كان يستحق إذا كنت مؤمناً بإرادة الله".

 
وفي ختام رسالتها، كتبت: "حاولت اختيار أكثر الصور إيجابية، لأنه وعلى الرغم من أن هذه التجربة كانت مؤلمة، إلا أنها كانت من أكثر التجارب التي أضاءت حياتي، حيث حصلت على أصدقاء جدد وعقل جديد، أشكر جميع  الشركات الرائعة التي أعمل لصالحها على صبرهم، وأشكر الأشخاص الداعمين الذين وقفوا إلى جانبي".

يذكر أن بيلا كشفت معاناتها من مرض "لايم" في العشرين من عمرها، وذلك أثناء عملها كعارضة أزياء، كما أن شقيقها أنور ووالدتها "يولاندا" مصابان بالمرض ذاته أيضًا.
المصدر: فوشيا
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