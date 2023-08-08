Advertisement

فنون ومشاهير

بطريقة رومنسية.. ماريتا الحلاني تحتفل بمرور شهرين على زفافها (فيديو)

Lebanon 24
08-08-2023 | 01:52
A-
A+
Doc-P-1095518-638270817091523739.png
Doc-P-1095518-638270817091523739.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
احتفلت الفنانة ماريتا الحلاني ابنة الفنان عاصي الحلاني بمرور شهرين على زفافها من الشاب كميل أبي خليل.

ونشرت ماريتا فيديو عبر حسابها على تطبيق "انستغرام" من يوثق رقصتها الرومنسية مع زوجها على أغنيتها "حبيبي الحلو" التي غنتها بزفافها.

وعلقت ماريتا على الفيديو بالقول: "صرلنا شهرين مع بعض.. بهالمناسبة حبيت شارك معكن أغنية وفيديو الرقصة الأولى على اليوتيوب".
 
Advertisement



وكانت ماريتا قد احتفلت بزفافها من كميل أبي خليل في حزيران الماضي في الحلانية وحضره عدد كبير من النجوم والمقربين، وتصدر الزفاف التريند لأيام.

فنون ومشاهير

المرأة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
03:20 | 2023-08-08
23:00 | 2023-08-07
16:39 | 2023-08-07
15:37 | 2023-08-07
11:00 | 2023-08-07
08:00 | 2023-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24