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فنون ومشاهير
بطريقة رومنسية.. ماريتا الحلاني تحتفل بمرور شهرين على زفافها (فيديو)
Lebanon 24
08-08-2023
|
01:52
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احتفلت الفنانة ماريتا الحلاني ابنة الفنان عاصي الحلاني بمرور شهرين على زفافها من الشاب كميل أبي خليل.
ونشرت ماريتا فيديو عبر حسابها على تطبيق "انستغرام" من يوثق رقصتها الرومنسية مع زوجها على أغنيتها "حبيبي الحلو" التي غنتها بزفافها.
وعلقت ماريتا على الفيديو بالقول: "صرلنا شهرين مع بعض.. بهالمناسبة حبيت شارك معكن أغنية وفيديو الرقصة الأولى على اليوتيوب".
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A post shared by MARITTA (@maritta)
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وكانت ماريتا قد احتفلت بزفافها من كميل أبي خليل في حزيران الماضي في الحلانية وحضره عدد كبير من النجوم والمقربين، وتصدر الزفاف التريند لأيام.
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