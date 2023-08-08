بطريقة رومنسية.. ماريتا الحلاني تحتفل بمرور شهرين على زفافها (فيديو)

احتفلت الفنانة ماريتا الحلاني ابنة الفنان عاصي الحلاني بمرور شهرين على زفافها من الشاب كميل أبي خليل.



ونشرت ماريتا فيديو عبر حسابها على تطبيق "انستغرام" من يوثق رقصتها الرومنسية مع زوجها على أغنيتها "حبيبي الحلو" التي غنتها بزفافها.



وعلقت ماريتا على الفيديو بالقول: "صرلنا شهرين مع بعض.. بهالمناسبة حبيت شارك معكن أغنية وفيديو الرقصة الأولى على اليوتيوب".