مهارات اجتماعية تساعد طفلك على تكوين صداقات

Advertisement

القبول الاجتماعي يساعد طفلك على تكوين علاقات صداقة، كما أن شعور الطفل بأنه محبوب وليس منبوذاً يعزز ثقته بنفسه، لذا من المهم تعليم الطفل المهارات الاجتماعية التي تجعله جديراً بالقبول الاجتماعي، ومنها يستطيع تكوين صداقات جيدة.سواء كان طفلك على وشك الانتقال لمدرسة جديدة، أو يواجه صعوبة في تكوين الصداقات، فتدريبه على المهارات الاجتماعية التالية سوف يساعده.1- حسن الخلقإذا كان طفلك مهذباً ويتمتع بأخلاق حميدة، مثل الابتسامة في وجه الجميع، التحلي بآداب الحديث مثل الإنصات وإظهار الاحترام والامتنان، التسامح والمحبة، فإن تهذيب طفلك سوف يقطع مسافة كبيرة نحو القبول الاجتماعي، على الأقل سوف تكون تعاملاته مع أقرانه في المدرسة أسهل.2- التواصل البصريتعليم طفلك مهارة التواصل البصري لا يقل أهمية عن تعليمه آداب الحديث والسلوكيات العامة، فالتواصل البصري الجيد يشعر المحيطين بأن طفلك مريح وصادق، وسهل التعامل.3- القدرة على الاعتذارتعليم طفلك ثقافة الاعتذار عن الخطأ وتحمل مسؤوليته من الأحداث سوف يجعله أكثر صدقاً، ويحظى باحترام المحيطين، وبحبهم أيضاً لأنه شجاع وصريح ومتواضع، لا يخجل من الاعتراف بالخطأ.4- ضبط النفستعليم طفلك مهارة ضبط النفس عند الغضب، والتحكم في انفعالاته وردود أفعاله، سوف يساعده على حل مشكلاته بسهولة، مما يجعله مقبول اجتماعياً لأنه لا يلجأ للعنف أو العصبية ولا يسيطر عليه الغضب. (نواعم)