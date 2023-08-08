زوي سالم.. تعرفوا الى ملكة جمال المغتربين (صور)

أحيت ضهور الشوير، ضمن مهرجانات ضهور الشوير وعيد المغتربين 2023 وبالتعاون مع وزارة السياحة اللبنانية والجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، حفل انتخاب ملكة جمال المغتربين اللبنانيين، حيث توجت ملكة جمال المغتربين اللبنانيين في كندا زوي سالم ملكة جمال المغتربين اللبنانيين للعام 2023 ، وحلت ملكة جمال المغتربين اللبنانيين في فرنسا سيلينا صحيح وصيفة اولى وملكة جمال المغتربين اللبنانيين في استراليا بريسيلا طربيه وصيفة ثانية.

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وجرى التنافس بين 12 مشتركة من مختلف بلدان العالم. وبعد مرورهن على مراحل عدة امام اللجنة التحكيمية، سلمت ملكة جمال المغتربين اللبنانيين 2015 صوفيا انكليزيان التاج الى الملكة المنتخبة. وحلّت ملكة جمال المغتربين اللبنانيين في الولايات المتحدة- الساحل الاوسط جنيفر خوري ملكة جمال الاناقة، ‎وملكة جمال المغتربين اللبنانيين في روسيا اليسا جعفر Miss Photogenic ، وملكة جمال المغتربين اللبنانيين في الولايات المتحدة الساحل الشرقي ليال بولس .Miss Personality

حضر الاحتفال الذي نظمته لجنة مهرجان عيد المغتربين في ضهور الشوير بالتعاون مع بلدية ضهور الشوير، نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب، وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبداالله بو حبيب ممثلا بالمستشار يوسف جبر، رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم عباس فواز، وشخصيات.