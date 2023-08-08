Advertisement

فنون ومشاهير

زوي سالم.. تعرفوا الى ملكة جمال المغتربين (صور)

Lebanon 24
08-08-2023 | 08:01
A-
A+
Doc-P-1095633-638271025709625928.PNG
Doc-P-1095633-638271025709625928.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أحيت ضهور الشوير، ضمن مهرجانات ضهور الشوير وعيد المغتربين 2023 وبالتعاون مع وزارة السياحة اللبنانية والجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، حفل انتخاب ملكة جمال المغتربين اللبنانيين، حيث توجت ملكة جمال المغتربين اللبنانيين في كندا زوي سالم ملكة جمال المغتربين اللبنانيين للعام  2023 ، وحلت ملكة جمال المغتربين اللبنانيين في فرنسا سيلينا صحيح وصيفة اولى وملكة جمال المغتربين اللبنانيين في استراليا بريسيلا طربيه وصيفة ثانية.
Advertisement
 
 
 
وجرى التنافس بين 12  مشتركة من مختلف بلدان العالم. وبعد مرورهن على مراحل عدة امام اللجنة التحكيمية، سلمت ملكة جمال المغتربين اللبنانيين 2015 صوفيا انكليزيان التاج الى الملكة المنتخبة. وحلّت ملكة جمال المغتربين اللبنانيين في الولايات المتحدة- الساحل الاوسط جنيفر خوري ملكة جمال الاناقة، ‎وملكة جمال المغتربين اللبنانيين  في روسيا اليسا جعفر Miss Photogenic ، وملكة جمال المغتربين اللبنانيين في الولايات المتحدة الساحل الشرقي ليال بولس  .Miss Personality
 
حضر الاحتفال الذي نظمته لجنة مهرجان عيد المغتربين في ضهور الشوير بالتعاون مع بلدية ضهور الشوير، نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب،  وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبداالله بو حبيب ممثلا بالمستشار يوسف جبر،  رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم عباس فواز، وشخصيات. 
 
المصدر: الوكالة الوطنية

فنون ومشاهير

المرأة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
11:00 | 2023-08-08
10:22 | 2023-08-08
03:20 | 2023-08-08
01:52 | 2023-08-08
23:00 | 2023-08-07
16:39 | 2023-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24