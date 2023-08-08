"بلوك كاجوال" متناسق.. شاهدوا أحدث إطلالة للأميرة رجوة والأمير الحسين

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وساند الثنائي الملكي منتخب "صقور الأردن" في المباراة التي انتهت بفوز المنتخب الأردني بنتيجة 86 مقابل 71 نقطة. حرص ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وزوجته الأميرة رجوة، على مؤازرة المنتخب الأردني لكرة السلة مع نظيره المكسيكي، في المباراة الختامية من منافسات بطولة الملك عبدالله الثاني لكرة السلة.وساند الثنائي الملكي منتخب "صقور الأردن" في المباراة التي انتهت بفوز المنتخب الأردني بنتيجة 86 مقابل 71 نقطة.





واختار الأميران الظهور بإطلالة كاجوال بعيدًا عن الملابس الرسمية المعتادة حيث اعتمدا "لوك" متناسقًا بينهما من قمصان باللون الأسود تحمل شعار المنتخب الأردني لكرة السلة مع بنطلون أسود.