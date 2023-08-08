مراسم الزفاف أقيمت في لبنان.. الفنانة الشهيرة ترتبط "بحب حياتها" الإسباني

أعلنت الفنانة فيفيان مراد عن دخولها القفص الذهبي وزواجها من شاب يحمل الجنسية الإسبانية، مشيرة إلى أن مراسم الزفاف أقيمت في لبنان بحضور عدد من أصدقائها المقربين.



ورفضت مراد، خلال حديث لـ"فوشيا"، الكشف عن هوية زوجها، واكتفت بالقول إنه لا ينتمي للوسط الفني، وقالت: "حابة أشارك سعادتي مع محبيني ولكن لن أكشف عن ملامح وجهه في الوقت الحالي عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

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وأعربت الفنانة عن سعادتها بالارتباط بحب حياتها، وذلك بعد علاقة عاطفية استمرت 11 عامًا.



ولفتت إلى أنها قررت الارتباط منذ عام 2019، إلَّا أنها ارتأت تأجيل الموضوع بسبب جائحة كورونا والظروف السيئة التي مرَّ بها لبنان حينذاك.





وكشفت الفنانة عن فرحتها بزواجها عبر مشاركة صورة من حفل زفافها في "إنستغرام"، إذ ظهرت محتضنة زوجها دون إظهار ملامح وجهه، وكتبت: "وأخيرًا أقدمت على هذه الخطوة".