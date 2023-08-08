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المرأة

شوهدت بمفردها خلال إجازتها.. هل انفصلت بطلة "الطائر الرفراف" عن حبيبها الممثل الشهير؟

Lebanon 24
08-08-2023 | 23:00
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أسدل الستار على قصة حب النجمين التركيين أفرا ساراتش أوغلو ومارت رمضان، بطلي مسلسل "الطائر الرفراف".

وتم رصد الفنانة وهي تسير وحدها خلال إجازتها، وعندما سُئلت عن حبيبها، رفضت الإجابة، لتكشف تقارير فنية تركية بعد ساعات أنها انفصلت عنه.
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هذا ويأتي الحديث عن انفصال أفرا ومارت قبل بدء تصوير الجزء الثاني من "الطائر الرفراف"، فتكهن بعض المتابعين بأن القصة ليست حقيقية وقد يكون هدفها الترويج للعمل الدرامي، وهو أسلوب متبع عند بعض المشاهير الأتراك على غرار ما حدث في قصة حب النجمين هاندا أرتشيل وكرم بورسين خلال تجسيدهما بطولة مسلسل "أنت أطرق بابي".

المصدر: فوشيا
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