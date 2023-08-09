Advertisement

المرأة

بعد إطلاق زميلها النار عليها خلال حفل مشترك.. هذا جديد قضية المغنية ميغان ذي ستاليون

Lebanon 24
09-08-2023 | 10:24
A-
A+
Doc-P-1096020-638271990122238912.jpg
Doc-P-1096020-638271990122238912.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تم الحكم على مغني الراب الكندي توري لانز بالسجن لمدة 10 سنوات، بعد أكثر من سبعة أشهر من إدانته بإطلاق النار على زميلته الفنانة الموسيقية ميغان ذي ستاليون خلال مشادة عام 2020.

وقد أصدر القاضي ديفيد هيريفورد الحكم على مغني الراب البالغ من العمر 30 عاماً، واسمه القانوني دايستار بيترسون، خلال جلسة استماع في محكمة لوس أنجلوس العليا، والتي تم تأجيلها من قبل.
Advertisement

اتُهم لانز بإطلاق النار على مغنية الراب الحائزة على جائزة غرامي ميغان ذي ستاليون، 28 عاماً؛ مما أدى إلى إصابة قدميها بعد حفلة تجمعهما في هوليوود هيلز في تموز 2020، وسبق إطلاقَ النار مشادة اشتعلت، عندما بدأ الاثنان في مهاجمة مهن الموسيقى لبعضهما البعض، كما قالت للمحكمة خلال المحاكمة التي استمرت أسبوعين.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
06:59 | 2023-08-09
05:57 | 2023-08-09
00:40 | 2023-08-09
23:00 | 2023-08-08
16:07 | 2023-08-08
14:27 | 2023-08-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24