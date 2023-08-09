بعد إطلاق زميلها النار عليها خلال حفل مشترك.. هذا جديد قضية المغنية ميغان ذي ستاليون

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تم الحكم على مغني الراب الكندي توري لانز بالسجن لمدة 10 سنوات، بعد أكثر من سبعة أشهر من إدانته بإطلاق النار على زميلته الفنانة الموسيقية ميغان ذي ستاليون خلال مشادة عام 2020.وقد أصدر القاضي ديفيد هيريفورد الحكم على مغني الراب البالغ من العمر 30 عاماً، واسمه القانوني دايستار بيترسون، خلال جلسة استماع في محكمة لوس أنجلوس العليا، والتي تم تأجيلها من قبل.اتُهم لانز بإطلاق النار على مغنية الراب الحائزة على جائزة غرامي ميغان ذي ستاليون، 28 عاماً؛ مما أدى إلى إصابة قدميها بعد حفلة تجمعهما في هوليوود هيلز في تموز 2020، وسبق إطلاقَ النار مشادة اشتعلت، عندما بدأ الاثنان في مهاجمة مهن الموسيقى لبعضهما البعض، كما قالت للمحكمة خلال المحاكمة التي استمرت أسبوعين.