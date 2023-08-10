بعد انفصالهما.. هل تصالح بطلا "الطائر الرفراف"؟

لم تمر أيام قليلة على إعلان الانفصال العاطفي لبطلي المسلسل التركي "الطائر الرفراف" مارت رمضان وأفرا ساراتش أوغلو، حتى فأجأ أحد الصحفيين الأتراك الجمهور، اليوم، بأنهما تصالحهما.



وكشفت الصحفي بلال أرمزكان أنه تواصل مع النجمين التركيين وأكدا له أنهما تصالحا بعد أن اعتذر مارت رمضان لحبيبته، وسيشاركان في الجزء الثاني من مسلسل "الطائر الرفراف".

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وأضاف أرمزكان خلال تصريحاته في برنامج "بياز ماغازين": "يوم أمس تواصلت مع الثنائي، واكتشفت أنهما تصالحا"، مشيراً الى أنه "بالأمس تواصل مارت مع عفراء واعتذر، وسيجتمعان قريبا في كانون الاول، بالأمس ذهب وأخذ عفراء من منزلها وتمّ رؤيتهما معًا في نفس السيارة بإحدى شوارع ترك".



وأكد الصحافي التركي "العلاقة مستمرة بين الثنائي لأن منزل مارت يقع أيضا في جيهانجير، وشوهدا وهما يسيران جنبا إلى جنب".



وكانت تقارير فنية تركية قد زعمت قبل أيام قليلة أن مارت رمضان وأفرا ساراتش أوغلو انفصلا عاطفيا بعد خيانة الأول لها، فأحدثت الجدل بين جمهورهما.