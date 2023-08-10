بعد كشفه عن علاقتهما السابقة.. نجمة "ستار أكاديمي" ترد على زميلها

ردّت المغنية اللبنانية ميرا مخايل على تصريحات زميلها محمد عطية، التي أثارت جدلًا واسعًا على شبكات التواصل الاجتماعي، بعد اعترافه بارتباطهما عاطفيًّا لسنوات قبل أن ينفصلا بسبب اختلاف الأديان.

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وقالت مخايل في فيديو بثته عـبر خاصية "الستوري" في حسابها بـ"إنستغرام"، إن السبب "لم يكن دينيًّا، ولو كان كذلك لما ارتبطنا من الأساس"، مشيرة الى ان "هناك أسبابًا كثيرة أدت إلى انفصالها عنه، إلا أنها امتنعت عن ذكرها بسبب مرور فترة طويلة على العلاقة التي جمعتهما".

وقالت: "أنا ما بلومو لمحمد.. مرق فترة طويلة وبكون نسي.. انفصلنا لأسباب كثيرة مارح اتداولها.. وما كان السبب ديني".

وأكدت مخايل أن الانفصال لم يؤثر على علاقة الصداقة التي تجمعهما، إذ إنهما يتواصلان باستمرار ويكنان لبعضهما كل الاحترام، قائلة: "علاقة الصداقة ما تغيرت بمرور هالوقت.. وفي مودة ومعزة بيناتنا".





الى ذلك، شوّقت مخايل جمهورها ومحبيها لأعمالها الجديدة التي ستبصر النور قريبًا، على حد قولها، كما شكرت جمهورها على اهتمامهم ومحبتهم لها.