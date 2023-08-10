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المرأة

في أول إطلالة لها بعد إحالتها للتحقيق.. ماذا قالت رضوى الشربيني؟

Lebanon 24
10-08-2023 | 23:00
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عادت الإعلامية رضوى الشربيني لتقديم برنامجها التلفزيوني "هي وبس"، بعد فترة غياب طويلة استمرت أكثر من شهر، نتيجة قرار إحالتها للتحقيق بتهمة إهانة الرجل المصري، ووصفه بـ "الخروف".

وفي أول إطلالة لها، علقت الشربيني بالقول: "كنت في إجازة طويلة، وكان المفروض أقول لجمهوري إنني هاخذ إجازة لأن الغلطة دي خلت بعض الناس تتساءل عن سبب غيابي، ولكنني كنت في إجازة مع بناتي بفسَّحهم، ولقيت رسائل فرَّحتني بتقول أنتِ سندنا وضهرنا، وحبيبتنا، وأنا هفضل طول الوقت سندكم وضهركم، وشعوركم بأنني بوحشكم، وأنكم كنتم بتستنوا برنامجي كان نفس إحساسي".
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وأضافت أن شعورها بأن الجمهور يفتقدها وينتظر حلقاتها وظهورها على الشاشة، أيام الخميس والجمعة والسبت، من كل أسبوع، كان يشعرها بأنه ينقصها الكثير، ولكنها ستظل على العهد معهم، وتقديم فقرات متنوعة تمثل قيمة حقيقية لهم، قائلة: "عندنا حلقات قوية جدًا الفترة المقبلة، وإحساس أو شعور أنني بوحشكم، وأنكم تستنوني نفس الإحساس والشعور كان عندي، كل خميس وجمعة وسبت، إللي أنا مكنتش موجودة فيهم، وفكرة أنني مش موجودة كانت مخليتني حاسة إنه فيه حاجة نقصاني".
المصدر: فوشيا
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