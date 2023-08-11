بعد انتشار خبر وفاتها وشقيقها في ظروف غامضة... الفنانة المراهقة تروي ما حصل

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أعلنت مغنية الراب ليل تاي أنها على قيد الحياة وذلك بعد الإعلان عن وفاتها، مشيرة إلى أن حسابها عبر موقع "انستغرام" تعرض للاختراق، واستُخدم لنشر معلومات مضللة وصادمة عنها وعن وفاة شقيقها.وأفاد موقع TMZ يوم الخميس في بيان من عائلة مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي، جاء فيه بما معناه على لسان الفتاة: "أنا وأخي بخير وعلى قيد الحياة، لكنني محطمة تمامًا وأعاني حقًا لأجد الكلمات المناسبة للقول. لقد كانت 24 ساعة مرعبة للغاية. طوال أمس، تعرضت لهجوم متواصل من المكالمات المؤلمة من أحبائي، وذلك أثناء محاولتي لحل هذه الفوضى".وأضافت ليل تاي: "تم اختراق حسابي على موقع "انستغرام"، من قبل طرف ثالث، واستخدم لنشر معلومات مضللة وشائعات عني، لدرجة أنه حتى كتابة اسمي كان خاطئًا.. اسمي القانوني هو تاي تيان، وليس" كلير هوب" كما ادُّعي في بيان الوفاة الكاذب".وتساءل العديد من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب تأخر الفتاة بتكذيب شائعات وفاتها التي تصدرت الترند على إثرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.وكان البيان الذي انتشر الأربعاء عبر صفحة ليل تاي في إنستغرام والمنسوب لعائلتها قد جاء فيه: "بقلب حزين، نشارك الأخبار المدمرة عن وفاة ليل المفاجئة والمأساوية، ليس لدينا كلمات للتعبير عن الخسارة التي لا تطاق، والألم الذي لا يمكن وصفه، كانت هذه النتيجة غير متوقعة تمامًا".وأضافت العائلة في البيان المزعوم أن رحيل ليل تركهم جميعًا في "حالة صدمة"، كما أن وفاة شقيقها أيضًا "عمّق من حزن العائلة"، مطالبة المتابعين بـ"الخصوصية في الوقت الذي يسيطر الحزن عليهم".وأوضحت العائلة أن "الظروف المحيطة بوفاة ليل وشقيقها لا تزال قيد التحقيق". وجاء في ختام البيان: "ستبقى ليل في قلوبنا إلى الأبد، وغيابها سيترك فراغًا لا يمكن تعويضه، وسيشعر به كل من عرفها وأحبها".من جانبه دون ناشر حساب "كايلا نيكول جونز" على موقع فيسبوك، أن الراحلة المعروفة باسم "Lil Tay" وهي أصغر مشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تُوفيت منتحرة، وهو ما لم يُذكر في بيان العائلة المزعوم.