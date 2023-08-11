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فنون ومشاهير

ظهرت بفستان دانتيل ضيق ومكشوف الظهر والخصر.. شاهدوا إطلالة سيرين عبد النور الجريئة بعرض أزياء "مايكل سينكو"

Lebanon 24
11-08-2023 | 02:03
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تواجدت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور في عرض أزياء مايكل سينكو ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الأولى.
 
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وظهرت سيرين في المهرجان بإطلالة صيفية جذابة، اذ ارتدت فستاناً من الدانتيل ممزوج بين اللونين الأبيض والأزرق الفاتح، مكشوف من الظهر وعلى الخصر، ما أظهر أنوثتها ورشقاتها. كما اعتمدت مكياجاً ناعماً تناسب مع الإطلالة واختارت أن تترك شعرها البني منسدلًا على الجانين.
 
 
 
 
 

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