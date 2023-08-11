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المرأة
4 طرق لتعديل سلوك طفلك بالحب
Lebanon 24
11-08-2023
|
11:00
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إذا كنتِ تبحثين عن كلمة السر في تعديل سلوك طفلك وتهذيبه، فهذه الكلمة هي الحب. عن طريق الحب يمكنكِ تعديل سلوك طفلك دون تأثير سلبي على شخصيته وثقته بنفسه.
تابعي القراءة لتتعرفي على 4 طرق لتعديل سلوك طفلك بالحب.
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1- لا تصرخي في طفلك
عندما يرتكب طفلك خطأ، فإن اللجوء إلى الصراخ والصوت العالي لن يحل المشكلة، بالعكس، الصراخ يشعر طفلك بالقلق والتوتر وأحياناً الحزن، مما يشتت انتباهه عن الخطأ الذي ارتكبه، وفي النهاية كل ما يتذكره هو أن والدته تصرخ في وجهه وهو لا يفهم السبب.
احرصي على ضبط انفعالاتك عند عتاب طفلك على سلوكه الخاطئ، وإذا شعرتِ بالغضب فلا تتعاملي مع طفلك حتى تستعيدي هدوءك وتتمكني من التعامل معه بحكمة وهدوء.
2- اشرحي لطفلك
لستِ بحاجة إلى تبرير وجهة نظرك لطفلك، ولكن طفلك بحاجة إلى فهم سبب رفض سلوكه، لذا اشرحي لطفلك سبب رفض السلوك الخاطئ، وتأثيره السلبي عليه أو على من حوله، وبالتالي سوف يفهم لم ترفضين هذا السلوك، ومن داخله سوف يرفضه هو أيضاً.
3- احرصي على احترام طفلك
مهما بلغ غضبك من سلوك طفلك، فلا توجّهي له إهانة، لأنه سينسى أي شيء إلا الإهانة التي تترسخ داخله، تزعزع ثقته بنفسه، تظل محفورة في ذاكرته وأخيرًا تنعكس على رؤيته لذاته. لذا حافظي على احترامك لطفلك حتى في أوقات تعديل سلوكياته.
4- احرصي على عناق طفلك
إظهار الحب لطفلك عبر العناق، التربيت على كتفه ومسح رأسه، سوف يغمر طفلك بالحب والحنان، وهو ما يجعله مهيئً لاستقبال اعتراضك عندما يرتكب سلوكاً خاطئاً، لأنه يعلم في قرارة نفسه أنكِ تحبينه. (نواعم)
المصدر: نواعم
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