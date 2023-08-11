سيارتها تحطمت.. فنانة معروفة تتعرض لحادث سير مروع

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ذكرت وسائل إعلام مغربية أن الفنانة الأمازيغية المعروفة إيمان الحاجب تعرضت لحادث سير مروع اليوم، بطريق أداروش بمنطقة بوشبل، قرب مدينة مريرت.ونقل موقع "Rue 20" المغربي عن مصادر محلية أنه تم نقل الفنانة على وجه السرعة لمستشفى مريرت لتلقي الإسعافات الأولية.وأفاد المصادر بأن حالتها الصحية مستقرة وتستجيب للعلاج ولا تدعو للقلق.هذا وأشار موقع "أخبارنا المغربية" إلى أنه ووفق رواية شهود عيان، كانت الفنانة الأمازيغية تقود سيارتها بسرعة قبل أن تخرج عن الطريق.