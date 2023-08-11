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المرأة

بعدما وصفها بـ"الفاشلة".. "ولعت" بين الممثلة المشهورة والكاتب المعروف!

Lebanon 24
11-08-2023 | 16:00
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هاجمت الممثلة التركية، بورجو أوزبيرك، الكاتب جوناي تشوبان الذي وصف أعمالها بـ"الفاشلة"، واتهمها باللجوء إلى الواسطة من أجل المشاركة في الأعمال الدرامية والسينمائية.



وفي التفاصيل، نشر تشوبان عبر حسابه في موقع "اكس" سلسلة تدوينات ينتقد فيها النجمة أوزبيرك، من دون أن يذكر اسمها.
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وكتب تشوبان: "لن أتحمل سب المعجبين لذا سأكتب دون ذكر الاسم. السيدة فشل مسلسلها قبل عدة أشهر. انتقلت فورًا لمسلسل جديد وأيضًا تم إيقافه. صورت فيلما لمنصة رقمية وأيضًا فشل. لا ينجح أي عمل لها ولكن كل عمل جديد يتم عرضه عليها أولًا. كيف يحدث هذا؟ يبدو أن لديها واسطة قوية".


بدورها، خرجت أوزبيرك، بطلة مسلسل "العشق الفاخر"، عن صمتها للرد على انتقادات تشوبان ولشكر متابعيها المخلصين.

وكتبت: "ليتك لا تتحدث باسترجال بسهولة هكذا من خلف الشاشة عن الناس الذين لا تعرف حياتهم. ليتك تعرف التحدث بأدب قليلًا. ليتك تبحث قليلًا قبل أن تؤلف هنا. لقد ردوا عليك بدلًا عني بإجابات جميلة. فرحت لذلك".


هذا وعاد تشوبان لمهاجمتها، مؤكدًا أنها المعنية بكلامه، وكتب: "يا سيدة في تغريدتي لا توجد إهانة ولا شتائم ولا تنمر، لقد كتبت فقط ما لاحظته. ما هذه الوقاحة؟ غير ذلك أنا لم أذكر اسمك. ليتك تذهبين وتحسنين تمثيلك قليلاً بدلاً من القيام بأشياء فارغة مثل البحث عن اسمك ومطاردة كل ما هو مكتوب هنا".

المصدر: فوشيا
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