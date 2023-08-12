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المرأة
بعد الأنباء المتداولة.. زوج الممثلة الشهيرة يرفض التعليق على أنباء انفصالهما
Lebanon 24
12-08-2023
|
04:54
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رفض الداعية المصري معز مسعود، التعليق على أنباء انفصاله عن زوجته، الفنانة حلا شيحة، التي غزت مواقع التواصل في الآونة الأخيرة، عقب خلع الأخيرة الحجاب، وإعلانها رغبتها بالعودة إلى الفن.
وأكد مسعود، أنه لا يفضل الحديث عن تفاصيل حياته الشخصية في الإعلام؛ لأن دوره توعوي، ويركز على نشر الأفكار والأبحاث المتعلقة بالدين أو الفن.
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وقال لدى ظهوره مع الإعلامي معتز الدمرداش في برنامج "ضيفي" على قناة الشرق: "مش بتكلم حالص في حياتي الشخصية، دوري في المجتمع علمي وفكري، والأبحاث والأسئلة الوجودية، وإزاي أرد على ملحد بأن ربنا موجود".
وأضاف أنه لا ينزعج من تركيز الجمهور على حياته الشخصية، ويعتبره أمراً طبيعياً؛ لأن أعماله التي قدّمها في الآونة الأخيرة لم تلق رواجاً ونجاحاً لعدم اهتمام الإعلام فيها.
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