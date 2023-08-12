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فنون ومشاهير

"4 سنين عم اتعذب وساكتة"... نادين نجيم: لهذا السبب استُدعيت إلى المحكمة أمس

Lebanon 24
12-08-2023 | 09:10
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تعليقاً على الأخبار المتداولة عن استدعائها للمحكمة، كتبت الممثلة نادين نجيم عبر حسابها على منصة "اكس":
 
بس للتوضيح: انا مدعيي على طليقي ومن كم اسبوع نزل على المحكمة بس ما حدا عرف لانه انا ما بحكي لحدا اسراري، مبارح نزلت انا مدعيي عليه وفي عنا كان جلسة وبكل احترام اتكتمت عن الموضوع بس متل العادي شربل الاسمر الداعم الاول لطليقي هادي الاسمر نسبو خبر كاذب وقلب الحقيقة وصرت انا المدعى عليها، للتوضيح انا مدعيي عليه بكذا قصة وممنوع حدا يكذب لانه ما رح اسكت بقى عن حقي مين ما كان يكون. 4 سنين عم اتعذب وساكتة بس توصل القصة بقلب الوقائع لاء ما رح اسكت ابدا عن كرامتي و كرامة ولادي".
 
 
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وفي منشور آخر عبر "انستغرام"، قالت نجيم:
 
"صلح معلوماتك يا شربل الاسمر الداعم الاول لطليقي هادي الاسمر وصاحب صفحة غير محترمة، نزلت لانه انا مدعيي على هادي الاسمر بتلفيق والتزوير والقدح والذم يلي من اسبوعين نزل على المحكمة للاستجواب وما حدا عرف لانه انا بتكتم عن اسراري و ما بحكي ابداً عن مشاكلي عكس غير عالم !!!
وروح انضب بقى انت ويلي عم يدفعولك واسكوت احسن ما انت كمان تلحقوا ما تشوه الحقيقة احسنلك ! سكتت كتير ما رح اسكت بقى عن حقي سكتت ٤ سنين و انا عم اتعذب مني مستعدة بقى اسكت عن كرامتي وكرامة ولادي حتى احمي ناس عم تطعن فيي ليل نهار و تشوه سمعتي مين ما كان يكون!"
 
 

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