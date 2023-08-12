لمكافحة تجاعيد الوجه.. إليك أفضل التمارين لذلك

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لا تقتصر مكافحة تجاعيد الوجه على المنتجات الجمالية وإراحة البشرة والعناية بها بالشكل التقليدي، بل يمكن الحصول على نتائج رائعة من خلال تمارين منتظمة خاصة بالوجه وهي على النحو التالي:- يشد كامل الوجه.- باشري بهذا التمارين عبر ابتسامة عريضة مع الحفاظ على تقارب شفتيك المطبقتين، ثم اضغطي ذقنك للأسفل بإصبعك. كرري هذه الحركة 10 مرات يومياً.- يقوي العضلة الجلدية للعنق- ارجعي رأسك إلى الخلف، واضغطي بلسانك في اتجاه سقف الفم بحركةٍ بطيئة، ثم أعيدي رأسك إلى وضعه الطبيعي. كرري التمرين 10 مرّات.- يرفع عظام الوجنتين ويقوي عضلات العنق- ضعي مقبض الملعقة بين شفتيك، ثم باشري برفعها وخفضها، ثم حاول الابتسام مع الحفاظ عليها في فمك لمدة 15 ثانية.- ارفعي حاجبين لأعلى مستوى ممكن مع شد الجلد الموجود تحت الحاجب لأسفل بإصبعيك برفق.- كرري الحركة 10 مرات.- يساهم في التخلص من الانتفاخات حول العينين.- المسي طرفي كل حاجب بإصبعي السبابة والوسطى، ثم اضغطي بأصابعك برفق وشدي الحاجبين. بعدها، أنظري إلى السقف وارفعي جفونك السفلية. كرري الحركة 10 مرات.