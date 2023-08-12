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المرأة
لمكافحة تجاعيد الوجه.. إليك أفضل التمارين لذلك
Lebanon 24
12-08-2023
|
14:00
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لا تقتصر مكافحة تجاعيد الوجه على المنتجات الجمالية وإراحة البشرة والعناية بها بالشكل التقليدي، بل يمكن الحصول على نتائج رائعة من خلال تمارين منتظمة خاصة بالوجه وهي على النحو التالي:
وجه المهرج
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- يشد كامل الوجه.
- باشري بهذا التمارين عبر ابتسامة عريضة مع الحفاظ على تقارب شفتيك المطبقتين، ثم اضغطي ذقنك للأسفل بإصبعك. كرري هذه الحركة 10 مرات يومياً.
دفع اللسان
- يقوي العضلة الجلدية للعنق
- ارجعي رأسك إلى الخلف، واضغطي بلسانك في اتجاه سقف الفم بحركةٍ بطيئة، ثم أعيدي رأسك إلى وضعه الطبيعي. كرري التمرين 10 مرّات.
رفع الملعقة
- يرفع عظام الوجنتين ويقوي عضلات العنق
- ضعي مقبض الملعقة بين شفتيك، ثم باشري برفعها وخفضها، ثم حاول الابتسام مع الحفاظ عليها في فمك لمدة 15 ثانية.
رفع الحاجبين
- ارفعي حاجبين لأعلى مستوى ممكن مع شد الجلد الموجود تحت الحاجب لأسفل بإصبعيك برفق.
- كرري الحركة 10 مرات.
تمرين V
- يساهم في التخلص من الانتفاخات حول العينين.
- المسي طرفي كل حاجب بإصبعي السبابة والوسطى، ثم اضغطي بأصابعك برفق وشدي الحاجبين. بعدها، أنظري إلى السقف وارفعي جفونك السفلية. كرري الحركة 10 مرات.
(لها)
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