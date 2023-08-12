29
o
بيروت
31
o
طرابلس
27
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
28
o
النبطية
28
o
زحلة
27
o
بعلبك
31
o
بشري
30
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
حيل لتثبيت المكياج في فصل الصيف.. تعرفي إليها
Lebanon 24
12-08-2023
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يمثل التعرق خلال فصل الصيف عدواً لدوداً للمكياج الذي يمكن أن يسيل على الوجه بفعل الحرارة، ما يفسد جمال المرأة.
ولتجنب ذلك، أوصى فنان التجميل الألماني باتريك مالدينغر باستعمال مستحضرات المكياج، التي تتمتع بمقاومة الماء، حيث تمتاز هذه المستحضرات بقدرتها على الصمود أمام درجات الحرارة العالية ورطوبة الهواء العالية والعرق.
Advertisement
كذلك، أوصى مالدينغر بتطبيق مستحضر "البرايمر" قبل وضع المكياج، حيث إنه يشكل طبقة أساس متينة تساعد المكياج على الصمود أمام العرق.
وفي الخطوة الأخيرة، ينبغي بعد وضع المكياج النهائي استعمال بخاخ التثبيت، والذي يمنح المكياج مزيداً من الثبات والصمود.
وفي نهاية اليوم، ينبغي إزالة المكياج المقاوم للماء بواسطة مستحضر تنظيف ذي أساس زيتي، حيث يمكنه إزالة بقايا المكياج والأوساخ بشكل فعال.
Advertisement
الأكثر قراءة
رسائل مُفاجئة تصل إلى هواتف اللبنانيين.. ماذا تضمّنت؟
Lebanon 24
رسائل مُفاجئة تصل إلى هواتف اللبنانيين.. ماذا تضمّنت؟
13:26 | 2023-08-12
12/08/2023 01:26:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ طلب يدّ زميلته الممثلة اللبنانيّة المعروفة... متى حفل الزفاف؟
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ طلب يدّ زميلته الممثلة اللبنانيّة المعروفة... متى حفل الزفاف؟
10:10 | 2023-08-12
12/08/2023 10:10:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"4 سنين عم اتعذب وساكتة"... نادين نجيم: لهذا السبب استُدعيت إلى المحكمة أمس
Lebanon 24
"4 سنين عم اتعذب وساكتة"... نادين نجيم: لهذا السبب استُدعيت إلى المحكمة أمس
09:10 | 2023-08-12
12/08/2023 09:10:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مع من إجتمعَ نصرالله خلال الساعات الماضية؟ (صورة)
Lebanon 24
مع من إجتمعَ نصرالله خلال الساعات الماضية؟ (صورة)
03:46 | 2023-08-12
12/08/2023 03:46:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل مثيرة عن نصرالله.. هكذا خرجَ من الضاحيّة تحت القصف الإسرائيليّ
Lebanon 24
تفاصيل مثيرة عن نصرالله.. هكذا خرجَ من الضاحيّة تحت القصف الإسرائيليّ
15:19 | 2023-08-12
12/08/2023 03:19:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
14:00 | 2023-08-12
لمكافحة تجاعيد الوجه.. إليك أفضل التمارين لذلك
11:00 | 2023-08-12
للنساء فقط.. دواء شائع يؤثر بشدة على صحة الكبد إحذروه
09:10 | 2023-08-12
"4 سنين عم اتعذب وساكتة"... نادين نجيم: لهذا السبب استُدعيت إلى المحكمة أمس
08:30 | 2023-08-12
نجمة "ستار أكاديمي" تضع مولودتها الثانية (صورة)
04:54 | 2023-08-12
بعد الأنباء المتداولة.. زوج الممثلة الشهيرة يرفض التعليق على أنباء انفصالهما
00:44 | 2023-08-12
نادين نسيب نجيم تنفعل على متابعة انتقدت ابنتها خلال رقصها: "عيب عليكي" (فيديو)
فيديو
غواص ينقذ سمكة قرش عملاقة من موقف خطير.. وفيديو يوثق الحادثة
Lebanon 24
غواص ينقذ سمكة قرش عملاقة من موقف خطير.. وفيديو يوثق الحادثة
00:48 | 2023-08-12
13/08/2023 02:32:27
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مرعبة: وجدت ثعباناً داخل مرحاضها.. هكذا تخلصت منه (فيديو)
Lebanon 24
حادثة مرعبة: وجدت ثعباناً داخل مرحاضها.. هكذا تخلصت منه (فيديو)
02:05 | 2023-08-11
13/08/2023 02:32:27
Lebanon 24
Lebanon 24
كان برفقة والدته.. اعترض شابة في الطريق ثم جرّدها من ملابسها! (فيديو)
Lebanon 24
كان برفقة والدته.. اعترض شابة في الطريق ثم جرّدها من ملابسها! (فيديو)
00:33 | 2023-08-11
13/08/2023 02:32:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24