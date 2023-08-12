عاداتٌ تمنحك بشرة جيدة.. لا تتجاهليها أبداً

العناية بجمالك تتطلب التزامًا، أو كما نطلق عليه "روتينًا جماليًا" بشكل يومي. لذلك، اتبعي خطوات ومستحضرات، تفيد بشرتك وتقدم لها التغذية والحماية اللازمين، لتحافظي على شباب بشرتك ونضارتها وتألقها.

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وفي ما يلي بعض العادات التي تضمن لك بشرة جيدة: وفي ما يلي بعض العادات التي تضمن لك بشرة جيدة:

- الترطيب المائي: اجعلي من عاداتك شرب كوب ماء كبير بعد الاستيقاظ كل صباح، فهذ الأمر ينظم وظائف أعضائك، ويرطب الجسم داخليًا، مما ينعكس على بشرتك خارجيًا بطبيعة الحال.

- كريم العينين: عند تطبيقك لكريم العين، اعتمدي البنصر في تطبيقه وتوزيعه على منطقة الجفون، لأن هذه المنطقة بشرتها رقيقة وحساسة للغاية ولا تحتمل أي حركات عنيفة، ولكي تتنبي أي انتفاخات أو هالات سوداء.



- كريم الحماية من الشمس: لا غنى لك عنه أبدًا في أي فصل من السنة. استخدميه بمعامل حماية 30 SPF على الأقل، لحمايتك من أضرار أشعة الشمس.



- فطور صحي: صحة بشرتك تأتي من صحتك العامة، ولهذا فإن تناول الفطور الصحي المتوازن هو خطوة أساسية للعناية ببشرتك.



- تمارين رياضية: ممارسة بعض النشاط الحركي بشكل يومي تعزز من صحتك العامة، وتحسن من توصيل الأكسجين لجميع مناطق الجسم، بما فيها البشرة، فتصبح أكثر نضارة وحيوية وشبابًا. (نواعم)