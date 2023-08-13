ظهرت داخل المسبح.. الممثلة السورية الشهيرة تستمتع بوقتها والجمهور يُهاجمها: "استري نفسك" (صور)

نشرت الممثلة السورية نسرين طافش صورا جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.



وظهرت نسرين في الصور بالمايوه داخل حوض السباحة، معلقة عليها بالقول: "الذكريات التي تحصل في المسبح تستمر للحياة. الوقت مع العائلة هو من أفضل الأوقات".

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وانهالت تعليقات المتابعين التي انقسمت بين مؤيد ومعارض للصور، ففي الوقت الذي أشاد كثيرون بها، انتقدها البعض الآخر، ومن بين التعليقات: " ملابسك صايرة مفضوحة جدا رغم اني بحبك بس مافي داعي لهاد اللبس ونشرو"، " استري نفسك شوي".



يُذكر ان نسرين كانت أعلنت مؤخرا انفصالها عن زوجها المصري الدكتور شريف شرقاوي بشكل رسمي، وذلك للمرة الثانية بعد نحو شهرين على عودتهما لبعضهما.



