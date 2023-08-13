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المرأة

ظهرت داخل المسبح.. الممثلة السورية الشهيرة تستمتع بوقتها والجمهور يُهاجمها: "استري نفسك" (صور)

Lebanon 24
13-08-2023 | 02:01
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نشرت الممثلة السورية نسرين طافش صورا جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وظهرت نسرين في الصور بالمايوه داخل حوض السباحة، معلقة عليها بالقول: "الذكريات التي تحصل في المسبح تستمر للحياة. الوقت مع العائلة هو من أفضل الأوقات".  
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وانهالت تعليقات المتابعين التي انقسمت بين مؤيد ومعارض للصور، ففي الوقت الذي أشاد كثيرون بها، انتقدها البعض الآخر، ومن بين التعليقات: " ملابسك صايرة مفضوحة جدا رغم اني بحبك بس مافي داعي لهاد اللبس ونشرو"، " استري نفسك شوي".

يُذكر ان نسرين كانت أعلنت مؤخرا انفصالها عن زوجها المصري الدكتور شريف شرقاوي بشكل رسمي، وذلك للمرة الثانية بعد نحو شهرين على عودتهما لبعضهما.

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