بـ" هوت شورت".. اليسا تُفاجئ الجمهور بآخر إطلالة لها شاهدوا رشاقتها (صور)

نشرت الفنانة اليسا صورا جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.



وظهرت اليسا بإطلالة صيفية، حيث ارتدت "هوت شورت" من الجينز، و"توب" بيضاء من دون أكمام.

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وانهالت تعليقات المُتابعين الذين أشادوا بالصور، مشيرين إلى انها خسرت الكثير من وزنها.



