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المرأة

بـ" هوت شورت".. اليسا تُفاجئ الجمهور بآخر إطلالة لها شاهدوا رشاقتها (صور)

Lebanon 24
13-08-2023 | 03:47
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نشرت الفنانة اليسا صورا جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وظهرت اليسا بإطلالة صيفية، حيث ارتدت "هوت شورت" من الجينز، و"توب" بيضاء من دون أكمام.
 
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وانهالت تعليقات المُتابعين الذين أشادوا بالصور، مشيرين إلى انها خسرت الكثير من وزنها.

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