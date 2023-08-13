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المرأة
بـ" هوت شورت".. اليسا تُفاجئ الجمهور بآخر إطلالة لها شاهدوا رشاقتها (صور)
Lebanon 24
13-08-2023
|
03:47
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نشرت الفنانة اليسا صورا جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.
وظهرت اليسا بإطلالة صيفية، حيث ارتدت "هوت شورت" من الجينز، و"توب" بيضاء من دون أكمام.
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وانهالت تعليقات المُتابعين الذين أشادوا بالصور، مشيرين إلى انها خسرت الكثير من وزنها.
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