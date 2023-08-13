روتين ضروري قبل النوم للحفاظ على نضارة البشرة

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سواء كنت تضعين المكياج أم لا، فإن التنظيف الشامل ضروري في المساء، إذ سيزيل الأوساخ والتلوث وتراكم خلايا الجلد الميتة والزيوت الزائدة، والمكياج إذا كنت تضعينه. ويجب ألا تنامي أبدًا بوجه غير مغسول، لأن كل هذه الشوائب ستبقى على بشرتك وتسد المسام وتحفز مسارات الأكسدة، وتعطل ميكروبيوم بشرتك.التطهير المزدوج هو طريقة تقومين فيها، أولاً، بالتنظيف بغسول زيتي، متبوعًا بغسول مائي لطيف، بناء على حاجتك، وإذا جفت بشرتك، ففكري في غسول يحتوي على مكونات مهدئة إضافية، مثل: الورد أو الصبار؛ وإذا كنت تستخدمين الزيت، ففكري في استخدام مقشر أقوى.استخدام منتجات أثقل وأقوى ليلاً:إذا تساءلت يومًا عن سبب وجود مثل هذا التركيز الكبير على الاختلاف بين الروتين الليلي والنهاري، فإليك الجواب: الجلد أكثر نفاذية في الليل، ما يعني أنه أكثر تقبلاً لمنتجات العناية بالبشرة. ومع ذلك، هذا يعني أيضًا أن بشرتك تفقد ترطيبها بشكل كبير أثناء النوم. لذلك إذا كنت ترغبين في تحقيق أقصى استفادة من نومك لإفادة بشرتك، ففكري في استخدام الكريمات النشطة القوية في المساء، بالإضافة إلى وضع مرطب أثقل لامتصاصه بالكامل.يوصي معظم خبراء العناية بالبشرة باستخدام الريتينول أو الباكوتشيول. إذ إنه المعيار الذهبي، لأي امرأة تعاني عيوباً، أو يزيد عمرها عن 30 عامًا. بشكل عام، يساعد الريتينول على تفتيح البشرة الباهتة عن طريق التقشير على المستوى الخلوي، ما يؤدي إلى بشرة جديدة متوهجة وأكثر نعومة. ولا يساعد هذا في مكافحة التجاعيد الجديدة فحسب، وإنما أيضًا في التخلص منها، ويخفف أيضًا الخطوط الدقيقة والتجاعيد الموجودة.كما أنه يساعد على تنظيم البشرة الدهنية، وتقليل ظهور البثور. وإذا لم يكن ذلك كافيًا، فقد ثبت أن الريتينول يؤدي إلى تلاشي البقع الداكنة، وبقع الشمس، وفرط التصبغ وحتى لون البشرة مع مرور الوقت. والباكوتشيول هو البديل الطبيعي، الذي ثبت أن له نفس التأثيرات على الجلد، دون تهيج.حافظي على الرطوبة:إن شرب الكثير من الماء يوميًا هو أيضًا مفتاح لبشرة متوهجة. ويُنصح بثمانية أكواب من الماء يوميًا، أي ما يصل إلى لترين من الماء، لضمان ترطيب جسمك بشكل صحيح، ما سيجعل بشرتك تبدو متوهجة وصحية. ولن يؤدي هذا فقط إلى الحفاظ على رطوبتك أثناء النوم - فكما أوضحنا من قبل، أنك تفقدين الماء من خلال بشرتك أثناء النوم - تظهر الأبحاث أن شرب المستويات الموصى بها من الماء يزيد في الواقع من سماكة بشرتك. (زهرة الخليج)