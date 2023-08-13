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المرأة

بدلاً من جورجينا رودريغيز.. ممثلة تركية شهيرة الوجه الإعلاني لعطر سعودي

Lebanon 24
13-08-2023 | 13:38
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اختارت شركة العطور السعودية "لافيرن" Laverne، الممثلة التركية هاندا ارتشيل لتكون الوجه الإعلاني لعلامتها، كبديلة لعارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريغيز، حبيبة لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
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وذكرت تقارير تركية أن أرتشيل اختيرت للترويج لمنتجات العلامة التجارية الرائدة في عالم البخور والعطور، ووقعت عقدًا مع العلامة لمدة عام، على أن يبث الإعلان في 9 دول عربية هي: السعودية، والإمارات، والبحرين، وقطر، والكويت، وعمان، والأردن، والمغرب، وليبيا.
 
واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن اختيار أرتشيل كوجه إعلاني للماركة يعد إنجازًا في مسيرتها، لا سيما أنها أصبحت بديلة لجورجينا، التي كانت الوجه الإعلاني للعلامة التجارية قبل عدة أشهر حينما روَّجت لعطر Blue Laverne.

وكانت جورجينا رحبت بالجمهور باللغة العربية خلال ترويجها لشركة العطور السعودية، حيث قالت في بداية الإعلان: "مرحبا أنا جورجينا". (فوشيا)
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