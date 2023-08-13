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المرأة

بعد خسارة أموالها.. فنانة لبنانية شهيرة: "دخنت سيجار لأنسى"

Lebanon 24
13-08-2023 | 23:00
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انتقدت الفنانة اللبنانية ليال عبود بعض متعهدي الحفلات في لبنان الذين يلجؤون للنجوم العرب لإحياء حفلات ضخمة ضمن مهرجانات تمثل صورة لبنان السياحية.
 
ودعت عبود خلال حديثها مع "فوشيا، إلى التعامل مع الفنانين المحليين الذين يجلسون في منازلهم وينتظرون هذه الفرصة.
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واستغربت تفاعل الجمهور مع صورها وهي تدخن السيجار، مؤكدة أنهم بحاجة إلى أمور مفرحة تشغلهم عن أحزانهم.
 
 
وقالت: "بيهتموا بالأمور السخيفة أكثر منها الثقافية ولكني لا ألومهم كونهم بحاجة لأمور بتنسيهم مشاكلهم. وأنا لا أنكر أني أدخن السيجار منذ 4 سنوات علّني أنسى الأموال التي خسرتها بسبب أزمة المودعين".

وأشادت عبود بالفنانة اللبنانية سارة زكريا، ووصفتها بالأخت والصديقة التي تستحق الخير كونها من الشخصيات التي اجتهدت للوصول إلى ما هي عليه اليوم، مشيدة بالاستراتيجية التي يعتمدها مدير أعمالها ومتعهد الحفلات حسين كسيرة، ما يسمح لها بالانتشار في مختلف الدول.
 
وفي سياق أعمالها، كشفت ليال أنها انتهت مؤخرا من الديو الذي تعيد خلاله التعاون مع الفنان السوري علي الديك، فضلا عن إطلاقها أغنية مصرية ستشكل صدمة لجمهورها، وفق تعبيرها. (فوشيا)
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