ممثلة سورية تكشف تعرضها للتنمر: "الموهبة وحدها لا تكفي"

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كشفت الفنانة عهد ديب أنها حاولت الاستثمار إلى جانب عملها بالتمثيل بمهنة قريبة للفن، وهي الإشراف على دورات تدريبية لمواهب تمثيلية.وأكدت "ديب" خلال حديثها مع "فوشيا"، أنها مع الدراسة الأكاديمية والبحث المستمر، وتفضل دائمًا الدراسة، لأن الموهبة وحدها لا تكفي، وتحتاج إلى صقل وتنمية.وبينت أن التدريس مجاله واسع وكبير، وهي في بداياتها، وما زالت تحاول أن تعطي بكل طاقتها، وتقترب من الأشخاص الذين يسجلون في دورات التمثيل، ومن كل الفئات العمرية المختلفة، صغارًا و شبابًا.من جانب آخر؛ أوضحت الممثلة السورية أنها تستعد لتقديم عمل مسرحي للأطفال يجري التحضير له حاليًا، بالإضافة إلى أنها تقرأ بعض النصوص التلفزيونية، لكنها لم تفاضل بينها بعد.وحول صفاتها الشخصية؛ بينت أنها تحب الضحك والفرح، وساخرة، ومتفائلة.واعتبرت أن المزاجية والعناد صفتان سلبيتان تعاني منهما، أما نقطة ضعفها في الحياة فهي الظلم، وتكره أن ترى إنسانًا مظلومًا، حيث تتحول مباشرةً إلى شخص آخر همّه إنصاف المظلوم واسترداد حقه.وأشارت إلى أنها تحاول دائمًا أن تتسلح بالطيبة، وهي إنسانة محبة، وتبتعد قدر الإمكان عن الطاقة السلبية، كما أنها تحب الطبخ، وتجيد طهي العديد من الأطباق مثل: "الشاكرية، والملوخية، والأرز".وكشفت أنها تعرضت كثيرًا للتنمر على "السوشال ميديا"، ولا ترد على التعليقات السيئة، كما أنها لا تندم على اختيار التمثيل كمهنة، فهي لا تجد نفسها بعيدًا عن الفن.كما أعلنت أنها استخدمت شهرتها للحصول على خدمة مجانية.