شبه عارية وبشعر قصير.. النجمة التركية الشهيرة تُفاجئ الجمهور بآخر ظهور لها شاهدوا كيف بدت

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مؤخرا تعرّضت الممثلة التركية الشهيرة بورجو اوزبيرك الى هجوم كبير من قبل الكاتب التركي جوناي تشوبان وذلك بعد فشل مسلسلاتها الأخيرة وتوقّفها.الا ان بورجيه لم تتأثر بالأمر فقد نشرت صورا لها عبر حسابها على "انستغرام" ظهرت فيها بإطلالة شبه عاريّة حيث ارتدت حمّالة صدر باللون الأسود .كما ظهرت بورجو بقصة شعر جديدة وقصيرة حيث يبدو واضحاً بانها اعتمدت هذه التسريحة مؤخراً بعد الانتقادات والهجوم الذي تعرضت له من قبل الكاتب التركي.وعلّقت بورجو على الصورة بإطلالتها الجديدة بشعرها القصير فقالت: "فكرة أن أقص شعري، اخرجي من عقلي" وبذلك مشيرة الى ان فكرة قص شعرها كانت تسيّطر عليها في الفترة الأخيرة.