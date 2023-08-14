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المرأة
شبه عارية وبشعر قصير.. النجمة التركية الشهيرة تُفاجئ الجمهور بآخر ظهور لها شاهدوا كيف بدت
Lebanon 24
14-08-2023
|
04:04
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مؤخرا تعرّضت الممثلة التركية الشهيرة بورجو اوزبيرك الى هجوم كبير من قبل الكاتب التركي جوناي تشوبان وذلك بعد فشل مسلسلاتها الأخيرة وتوقّفها.
الا ان بورجيه لم تتأثر بالأمر فقد نشرت صورا لها عبر حسابها على "انستغرام" ظهرت فيها بإطلالة شبه عاريّة حيث ارتدت حمّالة صدر باللون الأسود .
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كما ظهرت بورجو بقصة شعر جديدة وقصيرة حيث يبدو واضحاً بانها اعتمدت هذه التسريحة مؤخراً بعد الانتقادات والهجوم الذي تعرضت له من قبل الكاتب التركي.
وعلّقت بورجو على الصورة بإطلالتها الجديدة بشعرها القصير فقالت: "فكرة أن أقص شعري، اخرجي من عقلي" وبذلك مشيرة الى ان فكرة قص شعرها كانت تسيّطر عليها في الفترة الأخيرة.
وفي وقت سابق انتقد الكاتب جوناي تشوبان النجمة بورجو أوزبيرك حيث هاجمها بقوله أن كل مسلسل تقوم ببطولته يفشل ولا يحصل على نسبة مشاهدات ابداً.
وردّت بورجو عليه: "ليتك لا تتحدث بسهولة من خلف الشاشة للناس، وليتك تتحدث بأدب قليلاً، ولقد ردّ عليك الجمهور بإجابات جميلة".(البوابة)
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