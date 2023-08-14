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المرأة

مكان قائد فاغنر مجهول.. لماذا يتمسك به بوتين؟

Lebanon 24
14-08-2023 | 11:00
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عندما يتعلق الأمر بمعالجة شيخوخة البشرة والتجاعيد والخطوط الدقيقة، فإن اللجوء إلى العمليات الجراحية، وشد الوجه، وغيرها من الإجراءات، تكون - من وجهة نظرنا - الأكثر فاعلية. لكن مؤخراً، بدأت الكثيرات على الإنترنت، يؤكدن أن هناك طرقاً لتحقيق مظهر شبابي، وإنما بشكل مؤقت وأقل تأثيراً.
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ومن بين تلك الطرق المنتشرة على منصة "تيك توك" تقنية الغواشا، وهي طريقة صينية تقليدية، يتم فيها استخدام أداة ذات حواف ناعمة، مثل حجر اليشم (حجر الغواشا)، لتدليك الجلد ورفعه لأعلى، وغالباً تساعد على الكشف عن عظام الوجنتين.

كيف تعمل تقنية "الغواشا"؟
في حين أن تمرير الأحجار الملساء على الجلد بحركات تصاعدية ليس بالأمر الجديد، إذ إنه موجودٌ منذ آلاف السنين، إلا أن تزايد شعبية هذه التقنية، مؤخراً، أدى إلى زيادة الاهتمام بها من قبل جميع الفئات العمرية، باعتبارها طريقة رائعة للتصريف الليمفاوي، حيث يمكن لتدليك بشرتك بشكلٍ استراتيجي بحركة منهجية أن يعزز الدورة الدموية، ويصرف السوائل المحتجزة تحت الجلد نحو العقد الليمفاوية لإزالة السموم. وبالتالي، فإنه يمكن رؤية فوائد هذه الطريقة في أي عمر، ومع مجموعة متنوعة من الحالات الصحية، لاسيما تلك التي تسبب انتفاخ البشرة.

ما التغيرات التي يمكن أن توفرها "الغواشا"؟
كما ذكرنا سابقاً، فإن هذه الطريقة ليست حلاً جذرياً أو دائماً، حيث لا يمكنها تغيير الجلد أو رفعه لفترةٍ طويلة، إلا أن الانخراط فيها بشكل متكرر يمكن أن ينعش بشرتك أو يوقظها على الفور، ويمكن أن يساعد هذا على تقديم العديد من الفوائد، في ما يتعلق بالرعاية الذاتية، والصحة العقلية.
ووفقاً لأطباء الجلدية، فإن "الغواشا" طريقة فعالة في مكافحة الشيخوخة، وتحسين مظهر الخطوط الدقيقة والتجاعيد، بغض النظر عن العمر، إلى جانب أنها علاج بسيط لا يحتاج منا الكثير، إذ إنها متوافرة بأسعار معقولة، ويمكن إجراؤها في المنزل. علاوةً على ذلك، يمكن أن تساعد على توفير مجموعة من الفوائد الأخرى، مثل: تحسين الدورة الدموية، والتصريف الليمفاوي.
أي أن أطباء الجلدية يوصون أي امرأة تبحث عن طريقة طبيعية غير جراحية؛ لتحسين مظهر بشرتها، باستخدام تقنية حجر "الغواشا"، حيث إنها طريقة رائعة لتعزيز صحة الجلد، ويمكن استخدامها كجزء من روتين منتظم للعناية بالبشرة، وتوفر مظهراً منعشاً فورياً. (زهرة الخليح)    
المصدر: زهرة
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