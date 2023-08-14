مغامرة مثيرة للنجمة.. قفزت من ارتفاع ألف قدم!

خاضت النجمة ريتا أورا مغامرة مثيرة بقفزها بالمظلات من على ارتفاع قدره 15 ألف قدم، كجزء من برنامج مغامرات تلفزيوني جديد من المقرر عرضه على محطة "ناشونال جيوغرافيك".

اللقطات التي بثتها المحطة للإعلان عن حلقة ريتا أورا، 32 عاما، أظهرت المغنية وهي تصرخ من فرط حماس المشاركة في مغامرة القفز من على هذا الارتفاع الكبير فوق أحد الوديان بولاية نيفادا.

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وذكرت تقارير أن ريتا واحدة من مجموعة نجوم خاضوا نفس التجربة بهذا البرنامج الجديد الذي يعرف باسم Running Wild with Bear Grylls وهو مصنف من نوعية البرامج الترفيهية.





وظهرت ريتا في المقاطع الدعائية التي أذيعت للحلقة وهي في حالة مضطربة بعد رحلة طيران طغت عليها حالة من التوتر والقلق.