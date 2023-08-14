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المرأة

نجمة "كريستال" تستعين بمثل شعبي: "اللي ما بياخد من ملتو بيموت بعلتو"

Lebanon 24
14-08-2023 | 23:00
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أعربت الفنانة السورية صباح بركات عن سعادتها بالأصداء الإيجابية التي تتلقاها خلال عرض مسلسل "كريستال" حاليا، مشيرة الى أن المسلسل من الأعمال المحببة بالنسبة لها، وكانت أجواء تصويره إيجابية، حيث حاول فريق العمل أن يقدمه بصورة تعجب الجمهور.
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واشارت في حديث لـ"فوشيا" الى أن شخصيتها في العمل سيدة أرستقراطية وقوية جدا وقيادية، وتعكس بعضاً من صفاتها الشخصية بالحياة الواقعية، وشخصية "لمياء" مثل شخصية أي أمّ تحاول المحافظة على أسرتها وأبنائها وحمايتهم من الصدمات التي من الممكن أن يتعرضوا لها، وتوجه الأسرة بالاتجاه الذي تراه هي الأفضل من وجهة نظرها.

وحول قضية الطبقات الاجتماعية التي تناولها المسلسل، أكدت بركات أنه من الطبيعي وجود الطبقات الاجتماعية، وعملا بالمثل الشعبي: "اللي ما بياخد من ملتو بيموت بعلتو"، وانطلاقاً من هذا المبدأ حاولت "لمياء" تشجيع ابنها على الارتباط من فتاة تتمتع بذات المستوى الاجتماعي.

وحول مشاهد القبلة في العمل، بينت بركات أنها ليست ضدها إذا كان هناك توظيف درامي للحالة بالشكل الصحيح ويدعم المشهد، ولكن غالباً ما يتم التركيز على الأمور البسيطة مثل القبلة بدلاً من التركيز على الحدث الأساسي، بحسب تعبيرها.
 
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