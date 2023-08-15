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المرأة

زينة وأيتن عامر والإعلامية الشهيرة في وصلة رقص في أحد أماكن السهر (فيديو)

Lebanon 24
15-08-2023 | 01:41
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تواجدت الفنانة المصرية زينة مع كلٍ من الفنانة أيتن عامر والإعلامية أسما إبراهيم في أحد أماكن السهر بالساحل الشمالي، حيث يمضين إجازة الصيف.

وظهرت زينة وأيتن وأسما في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وهن يرقصن على أنغام أغاني الفنان الشعبي محمود الليثي وسط أجواء من البهجة والسعادة ملأت المكان.
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