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فنون ومشاهير

ظهرت بفستان زهري ضيق كـ "الباربي".. شاهدوا كيف رقصت زوجة راغب علامة مع ابنها (صور)

Lebanon 24
15-08-2023 | 04:32
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نشرت مصممة المجوهرات جيهان علامة زوجة الفنان راغب علامة فيديوهات عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وظهرت جيهان بفستان زهري ضيق خلال تواجدها في حفل زوجها الغنائي الذي أقيم مؤخرا في منطقة إهدن.
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وظهرت جيهان وهي ترقص برفقة ابنها خالد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ولفتت جيهان الأنظار بجمالها ورشاقتها، وشبهها كثيرون بلعبة "الباربي". ما رأيكم؟

المصدر: "رصد" لبنان 24

فنون ومشاهير

المرأة

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