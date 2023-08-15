ظهرت بفستان زهري ضيق كـ "الباربي".. شاهدوا كيف رقصت زوجة راغب علامة مع ابنها (صور)

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نشرت مصممة المجوهرات جيهان علامة زوجة الفنان راغب علامة فيديوهات عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.وظهرت جيهان بفستان زهري ضيق خلال تواجدها في حفل زوجها الغنائي الذي أقيم مؤخرا في منطقة إهدن.وظهرت جيهان وهي ترقص برفقة ابنها خالد.