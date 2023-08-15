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المرأة

الفنانة اللبنانية المحبوبة تخوض تجربة جديدة في دولة عربية

Lebanon 24
15-08-2023 | 16:08
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تخوض الفنانة كارمن بصيبص تجربتها السينمائية الثانية في مصر، بفيلم "حدوتة الأيام الباقية" التي تنشغل في تصويره حالياً، وذلك بعد أن شاركت ببطولة فيلم "العارف"، إلى جانب النجم أحمد عز، والذي كان أولى تجاربها في السينما المصرية.
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ووفقاً لـ"فوشيا"، تدور أحداث الفيلم الجديد في إطار رومانسي ممزوج بالخيال العلمي، يناقش قضية "الميتافيرس"، إذ تعاني زوجة بطل الفيلم من أزمة صحية تذهب على إثرها لطبيب معالج يحاول حل مشكلتها، ولكنه يجد صعوبة في ذلك.

ويجسد أحمد حاتم خلال العمل دور مهندس كومبيوتر، بينما تجسد الفنانة سماح أنور التي انضمت مؤخرا دور والدته ضمن الأحداث، أما الفنانة كارمن بصيبص فتجسد دور زوجة أحمد حاتم، والفنانة حنان سليمان تجسد دور والدة كارمن بصيبص، والفنان سامي مغاوري يجسد دور الطبيب المعالج، وتتوالى الأحداث في إطار مشوق.

ويضم الفيلم كلا من: أحمد حاتم، كارمن بصيبص، مريم الخشت، مراد مكرم، سماح أنور، حنان سليمان، سامي مغاوري، وأحمد ماجد، والعمل من تأليف محمد صادق، وإخراج ماندو العدل، وتدور أحداثه في إطار من الرومانسية والخيال العلمي.
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