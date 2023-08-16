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المرأة

بعمر الـ56.. سلمى حايك بالمايوه وتستمتع بعطلتها

Lebanon 24
16-08-2023 | 02:11
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انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للممثلة سلمى حايك صورا لها فيما كانت تمضي عطلة لها مع زوجها الملياردير رجل الأعمال فرانسوا هنري بينولت، بحسب موقع "ديلي ميل".
 
وبدت سلمى أصغر بكثير من عمرها البالغ 56 عامًا، وهي تسبح في الماء وتلتقط صورًا مع الأصدقاء الذين رافقوها وزوجها.
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