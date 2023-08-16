30
o
بيروت
34
o
طرابلس
31
o
صور
34
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
31
o
النبطية
35
o
زحلة
37
o
بعلبك
34
o
بشري
32
o
بيت الدين
35
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
له مفعول السحر.. زيت عشبي يحمي شعرك من عومل التلف
Lebanon 24
16-08-2023
|
02:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
يؤكد أطباء الجلد أن زيت إكليل الجبل مفيد في إعادة نمو الشعر لدى المصابين بـ"الثعلبة الأندروجينية"، وقد يحمي الشعر أيضا من العوامل البيئية مثل الأشعة فوق البنفسجية والتلوث.
قالت شيلبي خيتاربال، طبيبة الأمراض الجلدية، لـ"كليفلاند كلينك": "المحصلة النهائية نعم يبدو أن زيت إكليل الجبل فعال، أصبح أكثر شيوعا في المنتجات التي لا تستلزم وصفة طبية".
Advertisement
المكون الرئيسي في زيت إكليل الجبل هو حمض الكرنوسيك، الذي له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، ويبدو أنه يشفي الأعصاب التالفة ويساعد في تنشيط الدورة الدموية، ويعزز نمو الشعر الجديد عند وضعه على فروة الرأس.
من جانبها، قالت ميشيل غرين أخصائية الأمراض الجلدية إن خصائص مضادات الأكسدة الموجودة في إكليل الجبل يمكن أن تساعد في حماية فروة رأسك من العومل البيئية، مثل الأشعة فوق البنفسجية والتلوث.
قد يساعد زيت إكليل الجبل أيضا في تقليل قشرة الرأس ومنع ظهور الشيب المبكر ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث في هذه المجالات.
ويوصي الخبراء بتدليك الزيت على فروة الرأس مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هل ستنفصل نانسي عجرم عن زوجها فادي الهاشم؟.. هذا ما كشفته مصادر
Lebanon 24
هل ستنفصل نانسي عجرم عن زوجها فادي الهاشم؟.. هذا ما كشفته مصادر
06:09 | 2023-08-15
15/08/2023 06:09:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... ما هي تسعيرته في هذه الأثناء؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع... ما هي تسعيرته في هذه الأثناء؟
09:45 | 2023-08-15
15/08/2023 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سارة ابنة العشر سنوات جثة هامدة في منزل والدها.. من قتلها؟
Lebanon 24
سارة ابنة العشر سنوات جثة هامدة في منزل والدها.. من قتلها؟
11:39 | 2023-08-15
15/08/2023 11:39:38
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار جديد.. "فيزا" مجانية للبنانيين إلى هذه الدولة
Lebanon 24
قرار جديد.. "فيزا" مجانية للبنانيين إلى هذه الدولة
01:14 | 2023-08-16
16/08/2023 01:14:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... عدد كبير من الشبان سرقوا محلاً تجاريّاً فخماً!
Lebanon 24
بالفيديو... عدد كبير من الشبان سرقوا محلاً تجاريّاً فخماً!
06:00 | 2023-08-15
15/08/2023 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
04:58 | 2023-08-16
أبرز رشاقتها وأناقتها.. سيرين عبدالنور تضجّ أنوثة بفستان أسود ضيق (فيديو وصور)
04:42 | 2023-08-16
كيم كارداشيان تخطف الانظار باطلالة مثيرة بالبكيني (صور)
02:11 | 2023-08-16
بعمر الـ56.. سلمى حايك بالمايوه وتستمتع بعطلتها
23:00 | 2023-08-15
أبعدتها عن الإعلام لسنوات.. شاهدوا كيف أصبحت ابنة هند صبري الصغرى (فيديو)
16:08 | 2023-08-15
الفنانة اللبنانية المحبوبة تخوض تجربة جديدة في دولة عربية
14:09 | 2023-08-15
النجمة تجهش بالبكاء في حفلها الأخير.. ماذا طلب منها على المسرح؟ (فيديو)
فيديو
انفجار "مجهول" دمّر 3 مبان في أميركا.. والكاميرات توثق لحظة وقوعه
Lebanon 24
انفجار "مجهول" دمّر 3 مبان في أميركا.. والكاميرات توثق لحظة وقوعه
02:05 | 2023-08-15
16/08/2023 12:20:53
Lebanon 24
Lebanon 24
حوت يقف على رأسه بلا حركة.. فيديو يوثق هذا المشهد الغريب
Lebanon 24
حوت يقف على رأسه بلا حركة.. فيديو يوثق هذا المشهد الغريب
00:22 | 2023-08-15
16/08/2023 12:20:53
Lebanon 24
Lebanon 24
غواص ينقذ سمكة قرش عملاقة من موقف خطير.. وفيديو يوثق الحادثة
Lebanon 24
غواص ينقذ سمكة قرش عملاقة من موقف خطير.. وفيديو يوثق الحادثة
00:48 | 2023-08-12
16/08/2023 12:20:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24