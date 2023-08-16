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المرأة

له مفعول السحر.. زيت عشبي يحمي شعرك من عومل التلف

Lebanon 24
16-08-2023 | 02:53
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يؤكد أطباء الجلد أن زيت إكليل الجبل مفيد في إعادة نمو الشعر لدى المصابين بـ"الثعلبة الأندروجينية"، وقد يحمي الشعر أيضا من العوامل البيئية مثل الأشعة فوق البنفسجية والتلوث.

قالت شيلبي خيتاربال، طبيبة الأمراض الجلدية، لـ"كليفلاند كلينك": "المحصلة النهائية نعم يبدو أن زيت إكليل الجبل فعال، أصبح أكثر شيوعا في المنتجات التي لا تستلزم وصفة طبية".
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المكون الرئيسي في زيت إكليل الجبل هو حمض الكرنوسيك، الذي له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، ويبدو أنه يشفي الأعصاب التالفة ويساعد في تنشيط الدورة الدموية، ويعزز نمو الشعر الجديد عند وضعه على فروة الرأس.
من جانبها، قالت ميشيل غرين أخصائية الأمراض الجلدية إن خصائص مضادات الأكسدة الموجودة في إكليل الجبل يمكن أن تساعد في حماية فروة رأسك من العومل البيئية، مثل الأشعة فوق البنفسجية والتلوث.

قد يساعد زيت إكليل الجبل أيضا في تقليل قشرة الرأس ومنع ظهور الشيب المبكر ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث في هذه المجالات.

ويوصي الخبراء بتدليك الزيت على فروة الرأس مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.
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