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المرأة
ممثلة لبنانية شهيرة: "هيدا الدور أخد حياتي وردّها"
Lebanon 24
16-08-2023
|
09:14
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أعربت الفنانة ريتا حرب عن سعادتها بمشاركتها في مهرجان عمّان السينمائي بدورته الرابعة، برفقة كوكبة كبيرة من النجوم العرب.
وقالت حرب لـ"فوشيا" إنها شاركت في المهرجان بدعوة من الملكية الأردنية، وهيئة تنشيط السياحة، مشيدة بـ"عمّان السينمائي" لأنه يدعم المواهب الشابّة.
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وعلى صعيد آخر، تحدثت حرب عن دورها "جويل" في مسلسل "ستيلتو"، الذي حظي بنجاح كبير، مشيرة إلى أنه غيّر شخصيتها كليا، وعلقت: "هيدا الدور أخد حياتي وردها.. أخدني من سابع أرض نزول لسابع سما فوق.. أكيد قطعت بظروف صعبة بس يلي قوّاني الداعمين.. وتحديت وجعي وتحديت مأساتي لكمّل هالدور.. والحمدلله كل عناصر ستيلتيو وزملائي النجوم نجحوا ونجحنا كلنا".
وحول علاقتها بابنتيها "ستفاني وميشيل"، صرحت ريتا أنها تنسى أحيانًا أنها والدتهما، وتعتبرهما صديقتين لها نظرًا لقرب الأعمار بينهن، مؤكدة بأنهما لطالما كانتا داعمتين لها.
ولفتت إلى أنها منذ فترة قصيرة شعرت بأن فكرة عيشها وحدها من غير ارتباط أفضل بالنسبة لها، بعدما كانت تؤمن بمؤسسة الزواج على الرغم من انفصالها.
وتابعت حرب: "في جميع الأحوال هيدا عند ربنا وكل شي مكتوب بده يصير.. وما بتعرفي شو النصيب.. وأنا شخصيًّا ما عدت كتير أفكر بهيدا الموضوع".
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