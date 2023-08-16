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المرأة
أنجلينا جولي برفقة ابنتها فيفيان في شوارع نيويورك.. شاهدوا كيف بدت
Lebanon 24
16-08-2023
|
14:00
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التقطت عدسات الباباراتزي صورا للنجمة الأميركية أنجلينا جولي، 48 عاما، برفقة ابنتها الصغرى فيفيان، 15 عاما، خلال قضائهما وقتا معا في شوارع نيويورك.
وكعادتها، خطفت أنجلينا الأنظار بأناقتها الكلاسيكية، حيث اعتمدت فستانا واسعا باللون الأسود فوقه بليزر، وحملت بيدها حقيبة سوداء من "ايف سان لوران". فيما انتعلت حذاء كعب عال باللون النيود من "كريستسان لوبوتان".
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أما ابنتها فيفيان من طليقها النجم برادبيت، فاعتمدت إطلالة أقل رسمية، حيث ارتدت سروال كارجو باللون الكحلي مع بلوزة بيضاء ناصعة، وانتعلت حذاء كونفيرس رياضي.
ويعد هذا الظهور الأول لأنجلينا بعد تعيين ابنتها فيفيان كمساعد متطوع لها في رحلتها الإنتاجية لمشروعها الفني المقتبس عن الفيلم الموسيقي The outsiders، الذي صدر عام 1983.
وكانت أنجلينا قد أكدت في تصريحات صحفية سابقة أن فيفيان مهووسة بالأعمال الفنية والمسرح، لأنها كانت تأخذها معها إلى مواقع تصوير أفلامها منذ صغرها. (فوشيا)
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