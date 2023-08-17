بعد عام واحد من الزواج... بريتني سبيرز تنفصل عن زوجها بعد خيانتها له!

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انفصلت النجمة العالمية بريتني سبيرز عن زوجها سام أصغري بعد نحو عام من الزواج؛ بسبب خيانتها له، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام عالمية.وورد في تقرير مجلة TMZ أن النجمة البالغة من العمر 41 عاماً، وزوجها الشاب البالغ من العمر 29 عاماً، قد دخلا في جدال كبير، واجهها فيه الأخير بشائعات خيانتها له، التي على ما يبدو أنها حقيقية.وفي هذا السياق، أكد مصدر خاص لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن أصغري مقتنع بخيانة النجمة له، وقد غادر المنزل، وهو الآن يعيش في مكان آخر منفصل عنها.