عايدة رياض: تمنيت أن أكون راقصة شرقية.. وهذا ما كشفته عن تعرضها للضرب

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كشفت الفنانة المصرية عايدة رياض عن حلمها الذي لم تتمكن من تحقيقه عندما أتيحت لها الفرصة خوفاً من عائلتها، وهو أن تكون راقصة شرقية.وقالت عايدة إنها لا تعتبر الرقص الشرقي معيبا، لا سيما وأنها محترفة: "الرقص ليس عيبا، بالعكس، أنا كنت أتمنى أن أرقص. أنا محترفة رقص".وأضافت أن سبب رفضها الرقص في الفنادق كان الخوف من أسرتها، التي كانت تمر بظروف سيئة: "لم يكن من المناسب أن أرقص في الفنادق.. كنت سأدخل في خلافات مع عائلتي، وأنا لم يكن ينقصني الخلافات".وتحدثت رياض خلال ظهورها في أحد البرنامج، عن علاقتها بمحرم فؤاد، وتفاصيل زواجها منه، موضحة أنه هو من أعجب بها في البداية وطلبها لتقديمه على المسرح في إحدى تكريماته.وكشفت عن تعرُّضها للضرب على يده خلال فترة خطوبتهما، بسبب غيرته الشديدة، معلقة: "ضربني في فترة خطوبتنا ونحن في باريس.. بسبب حديثي عن حبيبي السابق نجم الزمالك".وأكدت أنها لم تكن تحبه، بل تزوجته حتى تستفز حبيبها السابق نجم الزمالك، الذي رفضت أسرته زواجه بها.وأضافت أنها أحبت محرم فؤاد بعد زواجها منه بـ6 أشهر، واستمر زواجهما 13 عاماً، معلقة: "المقصود لم يكن محرم فؤاد بس هي جاءت كذلك".وتطرقت خلال اللقاء للحديث عن إصابتها بالسرطان، مبينة أنها عاشت فترة صعبة للغاية لم تكن تتوقع الخروج منها، قائلة: "أنا كنت على دراية أن الأمر سينتهي بوفاتي لكن الله منحني السكينة".وأوضحت أن شقيقها أصيب بالمرض نفسه بعد عام من إصابتها وتوفي؛ ما سبب لها قلقاً تجاوزته بعد شفائها من المرض بـ3 سنوات.وأشارت إلى أن فترة المرض قربتها من الله أكثر، وجعلتها تزهد بالدنيا، وقالت: "المرض عرّفني أنه لا يوجد أي أمر في الحياة يستاهل".