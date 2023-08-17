Advertisement

المرأة

عايدة رياض: تمنيت أن أكون راقصة شرقية.. وهذا ما كشفته عن تعرضها للضرب

Lebanon 24
17-08-2023 | 08:22
A-
A+
Doc-P-1098431-638278834085638503.jpg
Doc-P-1098431-638278834085638503.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت الفنانة المصرية عايدة رياض عن حلمها الذي لم تتمكن من تحقيقه عندما أتيحت لها الفرصة خوفاً من عائلتها، وهو أن تكون راقصة شرقية.

وقالت عايدة إنها لا تعتبر الرقص الشرقي معيبا، لا سيما وأنها محترفة: "الرقص ليس عيبا، بالعكس، أنا كنت أتمنى أن أرقص. أنا محترفة رقص".
Advertisement

وأضافت أن سبب رفضها الرقص في الفنادق كان الخوف من أسرتها، التي كانت تمر بظروف سيئة: "لم يكن من المناسب أن أرقص في الفنادق.. كنت سأدخل في خلافات مع عائلتي، وأنا لم يكن ينقصني الخلافات".

وتحدثت رياض خلال ظهورها في أحد البرنامج، عن علاقتها بمحرم فؤاد، وتفاصيل زواجها منه، موضحة أنه هو من أعجب بها في البداية وطلبها لتقديمه على المسرح في إحدى تكريماته.

وكشفت عن تعرُّضها للضرب على يده خلال فترة خطوبتهما، بسبب غيرته الشديدة، معلقة: "ضربني في فترة خطوبتنا ونحن في باريس.. بسبب حديثي عن حبيبي السابق نجم الزمالك".

وأكدت أنها لم تكن تحبه، بل تزوجته حتى تستفز حبيبها السابق نجم الزمالك، الذي رفضت أسرته زواجه بها.

وأضافت أنها أحبت محرم فؤاد بعد زواجها منه بـ6 أشهر، واستمر زواجهما 13 عاماً، معلقة: "المقصود لم يكن محرم فؤاد بس هي جاءت كذلك".

وتطرقت خلال اللقاء للحديث عن إصابتها بالسرطان، مبينة أنها عاشت فترة صعبة للغاية لم تكن تتوقع الخروج منها، قائلة: "أنا كنت على دراية أن الأمر سينتهي بوفاتي لكن الله منحني السكينة".

وأوضحت أن شقيقها أصيب بالمرض نفسه بعد عام من إصابتها وتوفي؛ ما سبب لها قلقاً تجاوزته بعد شفائها من المرض بـ3 سنوات.

وأشارت إلى أن فترة المرض قربتها من الله أكثر، وجعلتها تزهد بالدنيا، وقالت: "المرض عرّفني أنه لا يوجد أي أمر في الحياة يستاهل".
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
06:52 | 2023-08-17
03:54 | 2023-08-17
02:19 | 2023-08-17
00:23 | 2023-08-17
16:00 | 2023-08-16
14:00 | 2023-08-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24