29
o
بيروت
29
o
طرابلس
26
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
28
o
زحلة
29
o
بعلبك
29
o
بشري
29
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
بعد طلاقها باشهر قليلة.. الفنانة الشهيرة تدخل في علاقة حب جديدة مع شخصية معروفة
Lebanon 24
17-08-2023
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
بمجرد أن إنتهت عطلتها الصيفية والتي قضتها باليونان برفقة حبيبها الدي جي سيرجيو، عادت ديميت أوزدمير بطلة "الطائر المبكر " لتستأنف تصوير الموسم الجديد من مسلسلها الأخير "إسمي فرح " أمام آنجين إكيوريك.
Advertisement
وبعدما إنتشر خبر تواجدها الدائم باليونان خلال الفترة الماضية لوجود علاقة حب جديدة بحياتها تجمعها بالدي جي سريجيو، كشفت ديميت أوزدمير أنها قامت بشراء منزل لها باليونان وأنها تحب أن تقضي هناك معظم عطلاتها الصيفية.
وبآخر ظهور صحفي لديميت، وعدت الجمهوربمشاريع جديدة ستكون بمثابة مفاجآة لهم خلال الفترة القادمة، وأكدت أنها ستبدأ تصوير مشاهدها بالموسم الثاني من "إسمي فرح" في الفترة القادمة.
وقالت ديميت عن ثنائيتها مع آنيجين إكيوريك بإسمي فرح أنها ثنائية رائعة، وبينهما تفاهم كبير أمام الكاميرا، وهذا أيضاً ينطبق على كل فريق عمل المسلسل.
أما عند سؤالها عن الصور التي إنتشرت لها أخيراً مع الدي جي سيرجيو باليونان، رفضت ديميت التعليق على هذا السؤال وتركت الصحفيين متوجهة نحو سيارتها. يذكر ان ديميت انفصلت عن زوجها السابق قبل اشهر قليلة. (نواعم)
المصدر: نواعم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أنباء عن تعرّض نادين نسيب نجيم للاعتداء في فاريا ونقلها إلى المُستشفى.. هذه حقيقتها
Lebanon 24
أنباء عن تعرّض نادين نسيب نجيم للاعتداء في فاريا ونقلها إلى المُستشفى.. هذه حقيقتها
23:24 | 2023-08-16
16/08/2023 11:24:33
Lebanon 24
Lebanon 24
إبراهيم تُوفي... صدمته سيارة تقودها شابة
Lebanon 24
إبراهيم تُوفي... صدمته سيارة تقودها شابة
07:46 | 2023-08-17
17/08/2023 07:46:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مودعون تمكنوا من سحب أموال مجانية.. هذا ما حدث في أحد البنوك (فيديو)
Lebanon 24
مودعون تمكنوا من سحب أموال مجانية.. هذا ما حدث في أحد البنوك (فيديو)
02:03 | 2023-08-17
17/08/2023 02:03:59
Lebanon 24
Lebanon 24
السفيرة الأميركيّة لدى لبنان كما لم ترونها من قبل... شاهدوا بالفيديو ما فعلته
Lebanon 24
السفيرة الأميركيّة لدى لبنان كما لم ترونها من قبل... شاهدوا بالفيديو ما فعلته
05:39 | 2023-08-17
17/08/2023 05:39:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان هام من حاكم مصرف لبنان بالإنابة.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان هام من حاكم مصرف لبنان بالإنابة.. هذا ما جاء فيه
04:40 | 2023-08-17
17/08/2023 04:40:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
16:00 | 2023-08-17
إليكِ 3 قواعد لإصلاح مشاكل زواجك
08:22 | 2023-08-17
عايدة رياض: تمنيت أن أكون راقصة شرقية.. وهذا ما كشفته عن تعرضها للضرب
06:52 | 2023-08-17
بعد عام واحد من الزواج... بريتني سبيرز تنفصل عن زوجها بعد خيانتها له!
03:54 | 2023-08-17
بملابس ضيقة بنقشة "التايغر".. سيرين عبد النور تتمرن في "الجيم" شاهدوا كيف بدت (فيديو)
02:19 | 2023-08-17
بعد ظهورها بـ "بكيني" من الكروشيه.. ملكة جمال لبنان السابقة بروب الاستحمام! (صور)
00:23 | 2023-08-17
ظهرت بالمايوه داخل حوض السباحة.. هيفا وهبي تستمتع بوقتها في مصر (صور)
فيديو
نجل عادل إمام يبكي في حضن شقيقه.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
نجل عادل إمام يبكي في حضن شقيقه.. ما القصة؟ (فيديو)
03:32 | 2023-08-17
18/08/2023 01:29:44
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجار "مجهول" دمّر 3 مبان في أميركا.. والكاميرات توثق لحظة وقوعه
Lebanon 24
انفجار "مجهول" دمّر 3 مبان في أميركا.. والكاميرات توثق لحظة وقوعه
02:05 | 2023-08-15
18/08/2023 01:29:44
Lebanon 24
Lebanon 24
حوت يقف على رأسه بلا حركة.. فيديو يوثق هذا المشهد الغريب
Lebanon 24
حوت يقف على رأسه بلا حركة.. فيديو يوثق هذا المشهد الغريب
00:22 | 2023-08-15
18/08/2023 01:29:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24