Advertisement

المرأة

بعد طلاقها باشهر قليلة.. الفنانة الشهيرة تدخل في علاقة حب جديدة مع شخصية معروفة

Lebanon 24
17-08-2023 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1098499-638278956722141363.jpg
Doc-P-1098499-638278956722141363.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بمجرد أن إنتهت عطلتها الصيفية والتي قضتها باليونان برفقة حبيبها الدي جي سيرجيو، عادت ديميت أوزدمير بطلة "الطائر المبكر " لتستأنف تصوير الموسم الجديد من مسلسلها الأخير "إسمي فرح " أمام آنجين إكيوريك.
Advertisement

وبعدما إنتشر خبر تواجدها الدائم باليونان خلال الفترة الماضية لوجود علاقة حب جديدة بحياتها تجمعها بالدي جي سريجيو، كشفت ديميت أوزدمير أنها قامت بشراء منزل لها باليونان وأنها تحب أن تقضي هناك معظم عطلاتها الصيفية.
وبآخر ظهور صحفي لديميت، وعدت الجمهوربمشاريع جديدة ستكون بمثابة مفاجآة لهم خلال الفترة القادمة، وأكدت أنها ستبدأ تصوير مشاهدها بالموسم الثاني من "إسمي فرح" في الفترة القادمة.
وقالت ديميت عن ثنائيتها مع آنيجين إكيوريك بإسمي فرح أنها ثنائية رائعة، وبينهما تفاهم كبير أمام الكاميرا، وهذا أيضاً ينطبق على كل فريق عمل المسلسل.

أما عند سؤالها عن الصور التي إنتشرت لها أخيراً مع الدي جي سيرجيو باليونان، رفضت ديميت التعليق على هذا السؤال وتركت الصحفيين متوجهة نحو سيارتها. يذكر ان ديميت انفصلت عن زوجها السابق قبل اشهر قليلة. (نواعم) 
المصدر: نواعم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:24 | 2023-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:46 | 2023-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:03 | 2023-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:39 | 2023-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:40 | 2023-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
16:00 | 2023-08-17
08:22 | 2023-08-17
06:52 | 2023-08-17
03:54 | 2023-08-17
02:19 | 2023-08-17
00:23 | 2023-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24