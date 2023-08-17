بعد طلاقها باشهر قليلة.. الفنانة الشهيرة تدخل في علاقة حب جديدة مع شخصية معروفة

Advertisement

بمجرد أن إنتهت عطلتها الصيفية والتي قضتها باليونان برفقة حبيبها الدي جي سيرجيو، عادت ديميت أوزدمير بطلة "الطائر المبكر " لتستأنف تصوير الموسم الجديد من مسلسلها الأخير "إسمي فرح " أمام آنجين إكيوريك.وبعدما إنتشر خبر تواجدها الدائم باليونان خلال الفترة الماضية لوجود علاقة حب جديدة بحياتها تجمعها بالدي جي سريجيو، كشفت ديميت أوزدمير أنها قامت بشراء منزل لها باليونان وأنها تحب أن تقضي هناك معظم عطلاتها الصيفية.وبآخر ظهور صحفي لديميت، وعدت الجمهوربمشاريع جديدة ستكون بمثابة مفاجآة لهم خلال الفترة القادمة، وأكدت أنها ستبدأ تصوير مشاهدها بالموسم الثاني من "إسمي فرح" في الفترة القادمة.وقالت ديميت عن ثنائيتها مع آنيجين إكيوريك بإسمي فرح أنها ثنائية رائعة، وبينهما تفاهم كبير أمام الكاميرا، وهذا أيضاً ينطبق على كل فريق عمل المسلسل.أما عند سؤالها عن الصور التي إنتشرت لها أخيراً مع الدي جي سيرجيو باليونان، رفضت ديميت التعليق على هذا السؤال وتركت الصحفيين متوجهة نحو سيارتها. يذكر ان ديميت انفصلت عن زوجها السابق قبل اشهر قليلة. (نواعم)