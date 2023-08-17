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المرأة

إليكِ 3 قواعد لإصلاح مشاكل زواجك

Lebanon 24
17-08-2023 | 16:00
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هل تعانين من كثرة المشاكل والخلافات مع زوجك؟ ربما حان الوقت لإجراء تعديلات بسيطة على أسلوب التعامل بينك وبين زوجك، وأسلوب التفكير في المشاكل بشكل عام، حتى تقل الخلافات والمعارك الزوجية بينكما.
تابعي القراءة لتتعرفي على 3 قواعد هامة تساعدك على إصلاح مشاكل زواجك.
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1- تعلمي من الأخطاء
طالما أن هناك مشكلة حدثت، بالتأكيد وراءها خطأ، وغالباً ما يكون الخطأ مشترك بينك وبين زوجك، وعلى كل منكما تحمل نصيبه من المسؤولية بشجاعة ونزاهة.
الأهم هو أن تتعلما من الأخطاء السابقة،  لتتمكنا من تفاديها وعدم والوقوع فيها مرة أخرى، وبالتالي ينتهي جزء كبير من المشاكل والخلافات بينكما.

2- لا تستسلمي
مهما زادت الخلافات بينك وبين زوجك لا تستلمي، وحتى إذا ساء الوضع بينكما في فترة ما لا تستسلمي، فالاستسلام أولى خطوات الفشل، لذا لا تملي من محاولات الإصلاح، ولا تترددي في بذل الجهد واستثمار الوقت في محاولات إنجاح علاقاتك بزوجك، الأمر يستحق.

3- ركزي على الأفكار الإيجابية
عند حدوث مشاكل وخلافات، يميل العقل نحو التركيز على الأفكار السلبية، وما حدث من مواقف سلبية لا تعود بالفائدة على أسرتك، بل بالعكس، لأن التركيز على السلبيات يؤدي إلى المزيد من الإحباط وخيبة الأمل، وبالتالي المزيد من النفور والخلافات والمعارك الزوجية.
اكتبي كل يوم قائمة بالإيجابيات التي حدثت في يومك مهما بدت بسيطة، وركزي على الأفكار الإيجابية حتى فيما يتعلق بمشاكلك مع زوجك. (نواعم)  
المصدر: نواعم
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